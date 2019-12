Nyitva voltak az ajtók, meghívásnak vette a nő és lopott is

Kifosztás és lopás miatt is felel a rovott múltú asszony, aki tavaly nyáron pénzt és ékszereket lopott az éj leple alatt egy Körmend melletti községben. Rácsok mögé kerülhet.

Nyitva volt a kapu és nyitva volt az udvarban álló autó is – könnyű dolga volt az asszonynak. El is emelte a készpénzt a kocsiból. Aztán a ház nyitott ablakát is „invitálásnak” vette, beszakítva a szúnyoghálót, körülnézett bent is. A konyhából és a nappaliból, aztán az alvó lakó mellől a hálószobából is lopott: készpénzt, ékszereket, mobiltelefont vitt el.

Nem ismeretlen a nő a hatóságok előtt, a tavaly nyári kifosztás ügyében majd a Körmendi Járásbíróság dönt a büntetőjogi felelősségéről, a Körmendi Járási Ügyészség mindenesetre azt javasolja, ítéljék végrehajtandó szabadságvesztésre – tájékoztatott közleményben Vassné dr. Szele Adrienn, a Vas Megyei Főügyészség sajtószóvivője.