Nyolcszázmillió a főösszeg – A jánosházi képviselő-testület ülése

Költségvetés, közmunkaügy és piac – számos témát tárgyalt a jánosházi képviselő-testület.

Megvolt a felújított egykori fogadóépület műszaki átadása, apró hiányosságokat pótol ezekben a napokban a kivitelező – számolt be Kiss András polgármester az idei második munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen. A város idei költségvetése volt a legjelentősebb napirend, Horváthné Apró Erzsébet, a pénzügyi osztály vezetője ismertette, hogy Jánosháza idei büdzséjének főösszege 805 millió 282 ezer 124 forint, ebből 702 millió költségvetési, a többi finanszírozási bevétel. A képviselők egyhangúlag elfogadták az idei számokat.

Döntöttek arról, hogy több év után emelik a piac bérleti díjait. Bertáné Dörnyei Judit, a gazdasági bizottság elnöke ismertette a bizottsági javaslatot, amelyet aztán el is fogadtak a képviselők. Eszerint az őstermelők és a használtcikk-kereskedők naponta, négyzetméterenként 100 forintért bérelhetnek helyet, vagy 800 forintért havonta. Az egyéb árusoknak 150, illetve 1200 forint a bérleti díj. Sátor, pavilon és mozgóbolt napi 500 forintért vagy havonta 4000 forintért árusíthat a jánosházi piacon. Téma volt a közmunkaprogram is, arról a polgármester elmondta, csak akkor tudja vállalni az önkormányzat, ha nem kell hozzá önerő, hiszen nem tervezték be az idei költségvetésbe. Ha nem lesz folytatása a programban, akkor is rendben kell tartani a város köztereit, ehhez egy-két embert állásba vesznek és eszközbeszerzésre lesz szükség – vázolta Kiss András.