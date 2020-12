Nyugodtan telt a vasi hivatásosok ünnepe

Az ünnepnapokon szolgálatot teljesítő hivatásosok a munkával töltött karácsonyi időszakba is igyekeznek kis meghittséget, ünnepi hangulatot csempészni. Ugyanis ők, ahogy az év minden napján, ilyenkor is 24 órás szolgálatot teljesítenek. Ezúttal nyugalmasan teltek az ünnepek, a három nap egyikén sem kellett a tűzoltóknak és a mentőknek sem kirívóan súlyos esethez vonulniuk.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

December 24-én a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság A csoportja engedett betekintést a készülődés pillanataiba. Elmondták, hogy a napjuk, a szenteste is a megszokott módon, műszak átadással indult. Majd együtt feldíszítették a parancsnokság karácsonyfáját, amelyre idén egy különleges dísz is felkerült: egy nemrégiben történt tűzesetben megmentett asszony lánya eredeti, Betlehemben készült karácsonyfadíszt ajándékozott hálája jeléül nekik. A tűzoltók délben és este is együtt étkeztek. Az ünnepi vacsora idén rántott hal volt rizzsel és tartármártással, amelyet együtt készítettek el a laktanyában. Az este további részét a rájuk jellemző általános jó hangulatban beszélgetéssel töltötték. – Az elmúlt húsz évben a családnak volt ideje megszokni, hogy a szenteste nálunk egy nappal előrébb került. December 23-án ajándékozunk, és az ünnepi vacsorát is akkor tartjuk – mondta egyikük. Csupán egy fiatal tűzoltó jegyezte meg, hogy számukra még furcsa a helyzet, ez a második ilyen külön töltött alkalom. Ám egy ilyen napot két szabad követ, ez kárpótolja őket. Ahogyan az otthonról magukkal hozott finom falatok is: mindenki néhány süteményt ad be a közösbe.

Az ünneplés ellenére karácsonykor is folyamatosan garantált volt a megyében élők biztonsága. Karácsonykor is három hivatásos és öt önkormányzati tűzoltó-parancsnokságon, valamint egy hivatásos katasztrófavédelmi őrsön voltak huszonnégy órás szolgálatban. Balogh Eszter, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta: december 24–26. között tűzeset nem volt a megyében, azonban négyszer vonultak műszaki mentéshez. Szenteste egy Szentgotthárd környéki ütközéshez, aznap délután pedig Toronyba, egy családi ház melléképületében lévő kályha kéményéből visszaáramló füst miatt. December 26-án kétszer is ajtónyitáshoz kért a mentőszolgálat tőlük segítséget.

Nyugalmasan teltek az ünnepnapok idén a mentőknél is. Dr. Lórántfy Mária, az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezetének orvos igazgatója elmondta, hogy a zavartalan, békés szentestét szintén problémamentes 25-e és 26-a követte, így csendesen telt a karácsonyi ügyelet a megye és Szombathely mentőállomásain. Az elmúlt napokban nem kellett kirívó, szokatlan esethez kiszállniuk, illetve idén az „ünnepi jellegű” sérülések, karácsonyfa-balesetek is elmaradtak.

A járvány is elkerülte az ünnepet, néhány koronavírus- gyanús személy szállításán kívül vírusmentesen telt az ügyelet. A számokat tekintve sem kellett beszámolni kiugró adatokról.

– Nagyjából ugyanannyiszor riasztottak minket most is, mint a korábbi években, így teljesen átlagos szentesténk és karácsonyunk volt itt, Vas megyében – jegyezte meg az igazgató. Megkérdeztük azt is, hogyan ünnepeltek a bajtársak. – Természetesen nálunk is állt a karácsonyfa, a fiúk díszítették fel – emelte ki dr. Lórántfy Mária. Rengeteg sütemény, gyümölcs, bejgli és szaloncukor is várta a mentőket, ezek jó része felajánlásként érkezett hozzájuk, de természetesen ők maguk is hoztak otthonról a csemegékből. Egymás köszöntésére is szakítottak időt, megvárva, míg a lehető legtöbben tudtak ott lenni egyszerre.

Az orvos igazgatótól azt is megtudtuk, hogy mindig igyekeznek úgy tervezni a beosztást, hogy a friss házasok és kisgyermekesek lehetőleg a családjukkal tölthessék az ünnepeket, a szolgálatba a fiatalok és gyermek nélküliek, illetve azok az idősebb bajtársak kerültek, akik önként vállalták az ügyeletet, hogy kollégáik otthon lehessenek.

Kiemelt képünkön: A szentestén szolgálatot teljesítő szombathelyi tűzoltók a laktanya előtt álltak össze egy fotó erejéig