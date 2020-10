Sárvári olvasónk panaszkodott – Offenzívában a falánk kerti kártevő, mit lehet tenni?

Sárvári olvasónk számolt be arról, hogy kertjében szinte mindent felfalnak a vörös színű meztelencsigák. Tönkretették a salátáját, szétrágták a fehérrépát, az uborkát, használhatatlan lett a paprika, a krumpliba is belerágtak. Sok kerttulajdonos életét megkeseríti ez a Spanyolországból elszármazott, falánk kártevő.

A spanyol csupaszcsiga (Arion lusitanicus) eredendően Spanyolországban, részben Dél-Angliában és Nyugat-Franciaországban honos faj. Európában emberi közreműködéssel jutott el szinte mindenhová. Magyarországon főként a Nyugat-Dunántúlon okoz nagy károkat. Első példányait Sopron környékén észlelték 1984-ben. Pár év alatt veszélyes kerti kártevő vált belőle. Mivel gyorsan szaporodik és rejtett életmódot folytat, főleg éjszaka aktív, nehéz ellene védekezni. Nyugat-Európában bevált módszer az indiai futókacsa bevetése.

Hatalmas mennyiséget tud felfalni belőlük. Angliában élelmes vállalkozók kacsacsapatokat adnak bérbe a kertészeknek. A mezőgazdasági boltokban ma már kaphatók granulátumként szétszórható csigairtók. A biológiai védekezés hívei a szintén kapható mikroszkopikus méretű fonalférgeket hívhatják segítségül. Egy kellően fajgazdag kertben szintén találhatunk segítőkre. A csigákat és petéiket fogyasztja a sün, a vakond, a zöld varangy, a gyíkok és a futóbogarak is.

Több növényt a csigák nem szeretnek. Ilyen például a paradicsom, a medvehagyma és a fokhagyma, a ribizli, a szeder és az egres, de a zsályát, a rozmaringot, a levendulát és a rózsát sem kedvelik. Ezeknek a növényeknek a darabjaival el is tudjuk riasztani a csigákat. Más növényi részek, mint az alma-, uborka-, vagy burgonyaszeletek kifejezetten vonzó hatásúak számukra. Ezeket csapdaként használhatjuk.

Dr. Nagy László növényvédelmi szakmérnök kérdésünkre elmondta, hogy a kemikáliák mellett hatásos lehet a mészszórás. Lehet olvasni a hamu vagy a kávézacc, tört tojáshéj használatáról is, de Nagy László szerint ezek hatástalanok. Fehér Zoltán is hasonlóan vélekedik. Neki a sörcsapda vált be, de az egyszerű szedegetés is sokat használ.

Molnár Lajos, a Parkerdei Kertbarát Egyesület elnöke a vegyszeres védekezés után ugyancsak a sörcsapdát említi második helyen. A dolog lényege, hogy befőttes üveget vagy félbevágott pillepalackot a pereméig beásunk a földbe, és pár deci sört öntünk bele, kis mézzel megbolondítjuk, ami odacsalja a csigákat.