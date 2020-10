Okospad a díj – A kültéri bútor a Bolyai iskola udvarán fog kígyózni

Egy országos pályázaton kültéri okosbútort nyert az ELTE Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium két tanulója. A KisKígyó napelemes, telefontöltőkkel ellátott pad, amelyet az udvaron helyeznek el. Ilyen még nincs Vas megyében.

A Magyar Villamos Művek által kiírt pályázaton tíz, a Hello Wood által tervezett okosbútort lehetett nyerni. A pad tíz méter hosszú, négy modulból áll, minden eleméhez tartozik egy napelem, egy akkumulátor és két USB-port. Acél vázszerkezettel, keményfa borítással és funkcionális ülőfelülettel rendelkezik.

A pályázaton Kovács Előd és Simon Dániel 9. c osztályos tanulók indultak Szabó Bence biológia–kémia szakos tanár segítségével. A feladatokat leggyorsabban és a lehető legkevesebb hibával elvégző diákok kerülhettek be az első tízbe. A fiúk elmondták, ez volt az első komoly nekifutásuk egy jelentős pályázatnak, büszkék, hogy sikerrel jártak. A téma eltért a tananyagtól, de jól tudtak tájékozódni az internetes szakirodalom és a videók alapján az energiatermeléssel és a villamosenergia-elosztással kapcsolatban. Munkájukkal a Bolyai-iskola fenntarthatósági hetéhez is kapcsolódtak.

Az okospad a témahét utolsó napján, október 9-én érkezik meg a Magyar Villamos Művektől.