Oltakozás: Kiderült miért várakoztak több százan ma reggel az SZTK előtt

Több százan várakoztak a szerda reggeli órákban a volt SZTK épületében felállított oltópont előtt. Káoszról és szervezetlenségről érkeztek a hírek. Harangozó Bertalan kormánymegbízott sajtótájékoztatót tartott az országos médiát is megmozgató hír kapcsán.

Egy tűt se lehetett leejteni a Március 15. tér környéki utcákban, mindenhol autók parkoltak, a forgalmat rendőrök irányították. Több százan várakoztak az oltópont előtt, vakcinára várva. „A háziorvosi rendelőből telefonáltak, hogy jöhetek oltásra, tíz órára kaptam időpontot. Most kellene bemennem, de ennyien vannak még előttem. Jól jönne egy hangszóró, mert így csak a falra kifüggesztett papíron tudtuk megnézni: melyik ajtón kell majd bemennünk. De várakozunk, a lényeg, hogy kapunk oltást” – mondta Poór István, aki meg is mutatta a behívóját, rajta a pontos időponttal.

– Mindent gondosan megszerveztek előre, de egy órát késett az injekció, azért ez a tömeg – szól oda egy hölgy. Egy másik úr erre kicsit távolabb azt mondta: szerintem is ilyen hiba lehet, egy rossz szót nem szólhatok a háziorvosomra.

„Tíz órára jöttünk, most mennek be a 9:30-ra érkezettek. Egyébként a háziorvosom hívott, a Pfizer vakcináját kapjuk meg, aminek különösen örülök. Számomra nem volt kérdés, hogy kérjem-e az oltást. Az influenza elleni vakcinát is mindig megkapom, és azóta nem kaptam el a betegséget. Nem is ódzkodtam ellene – mesélte a 82 éves Limpár Ernőné, aki írásban, a Müller Cecília által kapott levélre válaszolva regisztrált.

Közben többen megjegyezték, kicsit oszlik már a tömeg, folyamatosan szólítják az oltásra érkezőket. A szomszédos Agora épületéből székeket hoztak, könnyebben bírta így a várakozást, akinek jutott hely. Az időjárás szerencsére kegyes, valaki meg is jegyezte: addig napozunk.

Délután sajtótájékoztatót tartott Harangozó Bertalan kormánymegbízott. Türelmet és fegyelmezettséget kért. Elismerte, hogy reggel voltak szervezési hibák is, de az országos sajtót bejárt hírnek több oka is van. Az egyik az, hogy az emberek nem tartják be a háziorvosok által adott időpontot. A sajtótájékoztató részleteivel hamarosan jelentkezünk.