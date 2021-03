Oltás előtt és után az önkormányzat segít

Amióta pár hete elkezdődött a tömeges oltás, a regisztrációban és a szállításban is kérték már az önkormányzatok segítségét, de van, ahol a szervezésben is komoly szerep hárul rájuk.

Az oltással kapcsolatos regisztráció, illetve magának az oltásnak a megszervezése új kihívásként jelentkezett minden érintett számára. Az önkormányzatok segítő szerepe megkerülhetetlen. Nagy Róbert, Sé polgármestere elmondta, ők Szombathelyre járnak orvoshoz, így aztán náluk nincs is oltás. Természetesen az önkormányzat folyamatosan egyeztet a doktornővel, hogy van-e az oltással kapcsolatban bármire szüksége, de eddig sem az adminisztrációban, sem a szállításban nem kért segítséget. Amennyiben így lenne, természetesen a falu busza rendelkezésre áll. A vasegerszegi önkormányzat is megad minden segítséget, de mint azt Németh József polgármester hangsúlyozta, az oltással kapcsolatos ügyekbe csak akkor folynak bele, ha erre megkérik őket. Például, ha valakinek a sárvári oltópontra kell eljutnia és nem megoldott a szállítása, a falubusz rendelkezésére áll. Arra is volt már példa, hogy a regisztráció kapcsán merült fel valakiben kérdés, ez esetben a falugondnok segített. Glavanics Krisztina nardai polgármester elmondta, náluk az oltópontokra történő utaztatásban még nem kérték az önkormányzat segítségét, azt eddig mindenki maga oldotta meg, viszont az oltásra történő regisztrációban kellett már segíteniük nekik is. Az volt a probléma, hogy az oltásra regisztráló házaspárnak sem e-mail-címe, sem mobiltelefonja nem volt. Mivel mindketten 65 évnél fiatalabbak, így nem tudtak levélben sem regisztrálni, ezért először egy e-mail-címet kellett nekik létrehozniuk. Eddig a pontig simán is mentek a dolgok, viszont a vezetékes telefont a rendszer nem engedte rögzíteni, végül a tágabb család bevonásával kerítettek két mobilszámot, így az ügy szerencsésen megoldódott. Múlt hét péntek óta pedig Paukovits-Polyák Diána kulturális referens is segít a regisztráltak kiértesítésében és a beleegyező nyilatkozatok kiszállításában.

A védőoltások megkezdése óta folyamatos az érintettek oltópontokra szervezése és az oltások helyi végrehajtása a pornóapáti háziorvosi körzet négy településén – Vaskeresztesen, Horvátlövőn, Pornóapátiban és Szentpéterfán is – tudtuk meg dr. László Eszter háziorvostól, aki hangsúlyozta, a praxis személyzetére a hatalmas nyomást nem maga az oltás, hanem az azt megelőző és követő feladatok jelentik, amelyeket az önkormányzatok segítsége nélkül, önerőből nem is tudnának elvégezni. Az orvos tapasztalata szerint a lakosság hozzáállása mindenhol példaértékű, eddig kivétel nélkül minden regisztrált vállalta a felkínált védőoltást és fegyelmezetten, időben megjelent a kijelölt oltóhelyen, illetve a rendelőben.

Kiemelt képünkön: Aki nem tudja megoldani az oltópontra való eljutást, annak segítünk – mondta Németh József, Vasegerszeg polgármestere