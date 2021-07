Olvasói panasz: továbbra is fortyognak az indulatok a szombathelyi társasházban

Ismét áll a bál a megyeszékhelyen, a Dr. Szabolcs Zoltán utca 1. szám alatti társasházban.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy az egyik első emeleti lakó – a lakótársak elmondása szerint – sakkban tartja a szomszédokat. Amikor iszik, mindenkibe beleköt, tettlegesség is többször előfordult már, sőt az is, hogy megöléssel fenyegeti a vele egy folyosón lakó idős, többnyire valamilyen krónikus betegségtől szenvedő embereket. Tegnap újra megkeresték szerkesztőségünket: azzal, hogy a kötekedő megverte az egyik lakót, aki emiatt nem mert a házba visszamenni.

Megint ellátogattunk a helyszínre, ahol az idős, cukorbeteg lakó elmondta: bántalmazás nem történt, az agresszív szomszéd elállta az útját a kijáratnál, amikor kerékpárral vásárolni indult, kénytelen volt egy kicsit arrébb nyomni. Amikor hazaért, már nagy csoportosulás volt az ajtó előtt, a lakótárs hangosan szidalmazta, mondván, hogy befeketíti őt, és ehhez még a sajtó nyilvánosságát is felhasználja. Az idős lakó becsületsértésért fel is akarta jelenteni, de állítólag a rendőrségről a bíróságra küldték. Azért ült ki a játszótéri padra, hogy egy kicsit megnyugodjon.

A lakók elmondásából egyértelműen látszott, továbbra sincs béke a házban. A férfi fenyegetőzik, a szomszédok félelemben élnek. Az ügy a lakóközösséget is megosztja. Kopcsándi József, a körzet önkormányzati képviselője szinte mindennapos látogató a házban, ismeri a helyzetet. Elmondja: emberileg megérti, és sajnálja a lakókat, nem lehet könnyű félelemben élni. Azt azonban már többször elmondta: az alapprobléma az, hogy amíg a rendkívüli jogrend fennáll, nem lehet felmondani lakásbérleti szerződést, nem lehet kilakoltatni. Ha ez a helyzet megszűnik, ami legkorábban szeptember közepére várható, a lakásiroda meg tudja hozni a döntést, és az illetékes hatóság intézkedni is tud.

A meglévő rendőrségi eljárások jegyzőkönyvei bizonyító erővel bírhatnak arra, hogy a lakó megszegte az együttélési szabályokat. Az önkormányzat már hozott is egy határozatot, melyben felkérte a Szovát, hogy a lehető leggyorsabban keresse meg a jogszerű megoldást. A képviselő mindamellett azt is megfogalmazta: az agresszív férfit az élettársa továbbra is befogadja, ehhez joga van. A rendbontónak is megvannak a saját emberi jogai. Például, ha innen kilakoltatják, akkor is lakást kell számára biztosítani. Márpedig a szociális bérlakás nagyon kevés, a járvány miatt még több a rászoruló, mintegy félszázan várnak most is elhelyezésre.

A Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. városüzemeltetési igazgatója, Szíjártó Győző a következőket osztotta meg lapunkkal: „A bérleménykezelési osztályunk munkatársa már hétfő reggel tájékoztatást kapott arról, hogy a nevezett ingatlanban szóváltás volt. Az ön jelzése után ismételten vizsgáltuk a történteket. Megállapítottuk, hogy sem a tettlegesség, sem a lakó kültéri alvása nem valósult meg.

Általánosságban a bérlők és a velük együtt lakók magatartási problémáival kapcsolatban szeretnénk arról tájékoztatni, hogy a Ptk. szabályai szerint kötünk és szükség szerint mondunk fel szerződéseket. Senkinek nincsenek korlátlan jogai, és a jogérvényesítés mindkét felet végső esetben polgári peres eljárás keretében megilleti. Azokban az esetekben, ahol súlyos személy elleni cselekmények történnek, mi sem járhatunk el, kényszer alkalmazása a rendőrség lehetősége.”

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság kérdéseinkre, hogy a bántalmazási ügyek miatt bejelentett és előállított rendbontó miért kerül vissza órákon belül a közösségbe, ennyit válaszolt:

„A rendőrség a hatályos jogszabályoknak ­megfelelően jár el, a tudomására jutott eseteket minden esetben kivizsgálja. Amennyiben valaki bűncselekmény áldozatává válik, kérjük, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a ­112-es segélyhívószámon.”

