Olvasóinkat is megkérdeztük, majd körbejártuk a legkedveltebb osztrák tavak strandjait

Vas megyében is számos lehetőség van a nyári csobbanásra, de ha már az összes fürdőhelyet kipróbáltuk, a határ mellett is találunk olyan helyeket, ahol a forró nyári napokon felfrissülhetünk, és jól érezhetjük magunkat. Mutatunk pár ilyet!

Kíváncsiak voltunk, melyik természetes tavat kedvelik legjobban a vasiak az alábbiak közül, ezért feltettünk oldalunkra egy szavazást. Az első helyen végzett a Burgi tó, második helyen a Rohonci tó, harmadik helyen a Hirzmann-Stausee, utolsó helyen pedig a Fertő-tó.

Az két első helyen végzett strandra el is látogattunk. Lássuk népszerűségi sorrendben a tavakat!

Burgi tó

A legtöbb szavazatot a Hannersdorf melletti Burgi tó kapta, olvasóink itt frissülnek fel legszívesebben az ausztriai tavak közül. Az utat ide körülbelül 35 perc alatt lehet megtenni ha Szombathelyről indulunk, körülbelül 23 km-re található a tó a megyeszékhelytől, a vize pedig most 26°C-os. A borús idő miatt nem találkoztunk fürdőzőkkel, a büfé előtt viszont többen kortyolgatták békésen a kávéjukat, üdítőjüket. A büfében három magyar kiszolgálóval találkoztunk, akik elmondták, hogy egy forró nyári napon – legyen az hétköznap vagy hétvége- , 600-700 fő is megfordul a strandon, a csobbanók fele pedig általában magyar. Takács-Gerencsér Andrea azt is elárulta, hogy idén többen járnak ide felfrissülni, ugyanis sokak nyaralási terve meghiúsult a koronavírus-járvány miatt.

A tónál a gyermekes családok is jól érezhetik magukat, egy egész játszótér terül a lurkók elé itt. Például van csúszda, kosárpálya, mászóka, hinta, és felfújt játék a vízben. A felnőttek se maradnak ki a mókából, lehet vizibiciklizni és kajakozni is.

Rohonci tó

Ha a Rechnitzben található Rohonci tó kristálytiszta vízében mártóznánk meg legszívesebben, nem is kell sokat utaznunk, ugyanis Szombathelytől alig 20 km-re található. Ez a távolság körülbelül fél óra alatt tehető meg. A Rohonci tó vize most 2°C-al hűvösebb mint a Burgi tóé, jelenleg 24°C. Itt a gyerekek és a felnőttek is egyaránt jól érezhetik magukat. A vízben számos játék és egy csúszda is várja a fürdőzőket, de van lehetőség itt vízibiciklizésre, röplabdázásra és focizásra is. Még vízi trambulinon is ugrálhatunk.

Ottjártunkkor a zivataros idő miatt fürdőzőkkel nem, túrázókkal viszont annál inkább találkoztunk, köztük magyarokkal is. A budapesti Tóth Brigitta és Rába René jelenleg Bükfürdőn töltik a szabadidejüket, és úgy döntöttek, ellátogatnak a Rohonci tóhoz.

Elmondták, már többször is jártak itt, most kíváncsiak voltak, minden ugyanolyan maradt-e mint ahogy emlékeznek rá. René azt is elárulta, hogy régebben sokat fürödtek a tóban. Most is hoztak fürdőruhát, de az esős idő miatt nem mártóznak meg a vízben, inkább csak körbesétálják a tavat.

Hirzmann-Stausee

A listánkon szereplő helyek közül ide juthatunk el a legtöbb idő alatt. A tó Szombathelytől 162 km-re található Edelschrott-ban, ezt a távot pedig körülbelül 2 és fél óta alatt tehetjük meg autóval. Itt a természet közelében mártózhatunk meg, vagy akár evezhetünk, csónakázhatunk is. Ezen a strandon az előzőekhez képest nincsen sok játék a gyerekek számára, de igazán szép környezetben töltődhetünk fel, a forró nyári napokon. Érdemes a fürdőzést egybekötni a tó körüli túrával is. Aki szereti a természetet, ez a hely a kedvencévé válhat.

Fertő tó

A legkevesebb szavazatot a Fertő-tó kapta olvasóinktól. A Fertő-táj az UNESCO Világörökség része, a tó területéből 65 négyzetkilométer Magyarországhoz, 220 négyzetkilométer pedig Ausztriához tartozik.

Ha a pátfalui strandra vágyunk, körülbelül másfél órát kell autóznunk, ha a kiindulási pontunk Szombathely. 104 km-re található a strand a megyeszékhelytől, a vize pedig jelenleg 26°C-os. Itt családok, baráti társaságok, párok is jól érezhetik magukat, de leginkább a sport szerelmesei. Van lehetőség többek között SUP-ozásra, surf-ölésre, vitorlázásra és hajókázásra is. Kempingezésre is van lehetőség. Érdemes egyébként a tó körül is szétnézni, számos látnivaló terülhet a szemünk elé.