Olvasónk igaz története – hitelből rémálom

Egy hitel miatt olvasónknak szinte mindene odalett, ha ügyét a végrehajtó nem zárja le gyorsan, még többet veszíthet.

Tizenkét évvel ezelőtt jó ötletnek tűnt Brigittának és párjának felvenni 56 ezer svájci frank hitelt, hogy egy kétszobás, 55 négyzetméteres lakáshoz jussanak. Az árfolyam akkor 150 forint körül volt, az alacsony kamatok és kettejük fizetése vígan fedezte az akkori értéken számolva nyolcmillió forintos hitel kiadásait. Ám ahogyan az egy évvel később kirobbanó globális válságot, úgy kapcsolatuk krízisét sem jelezte előre semmi, de aztán mindkettő beütött.

A svájci frank árfolyama hirtelen emelkedni kezdett – 2012-ben 264 forintig is felkúszott – ráadásul Brigitta párja elveszítette állását. Ekkor még, ha nehezen is, de lett volna remény a talpra állásra.

– Csakhogy a párom csoportvezető volt egy cégnél, hasonló munkakörben viszont nem talált magának munkát, így inkább másfél évig nem is dolgozott egyáltalán, a helyzet tarthatatlanná vált – meséli Fenyvesi Brigitta, aki végső elkeseredésében döntött úgy, megosztja velünk történetét. Nem elég, hogy az egykor 8 millió forintos hitel hirtelen a duplájára duzzadt, a törlesztőrészletet onnantól kezdve, hogy szakítottak, Brigitta egyedül fizette.

Párja annak dacára nem volt hajlandó vállalni a költségek ráeső részét, hogy annak idején a hitelt közösen vették fel, a szerződésen is kettejük neve szerepel. Brigitta szerette volna elérni, hogy csökkenjen a törlesztőrészlet, ami ekkor már havi 110 ezer forintra rúgott, azonban nem sikerült megegyeznie a bankjával, így egy nap a fizetési felszólítás már egy fakto­ring cégtől jött. A bank eladta a követelését, mivel – ahogy a fiókvezető fogalmazott – Brigitta addig csak a kamatokat fizette, a tőkét nem.

Olvasónk megtámadta a döntést, sikerült is peren kívül megegyezni, és a cég továbbadta a követelést, ami ekkor egy végrehajtónál landolt. Brigitta addig állítása szerint 6,5 millió forintot rendezett a hitelből, így durván tízmillió forint volt még a fennmaradó tartozás.

A történet eddig a pontig még tipikusnak tekinthető, Brigitta esete azonban 2016-ban nem mindennapi fordulatot vett. Idősotthonban élő és mozgásában korlátozott nagybátyja meghatalmazására eladta annak lakását 10 millió forintért. A pénz Brigitta számlájára került – és ott is maradt egy teljes órán át, utána a bank automatikusan továbbutalta az összeget a végrehajtónak, aki időközben 13 millió forintos inkasszót rakatott Brigitta számlájára. A szerencsétlen véletlenek összjátéka folytán az inkasszóról szóló tájékoztatás csak másnap érkezett meg a banktól.

A 10 millió forint azonban nem Brigitta pénze volt, hanem nagybátyjáé, az összeg így köddé vált, a végrehajtó ugyanis a pénzt nem adta vissza. Időközben Brigitta nagybátyja elhunyt. A váratlanul jött örökség éppen fedezte a svájci frank alapú hitelből fennmaradó tartozást, viszont a felosztási tervben ezt már nem vették figyelembe Brigitta szerint, ahogyan azt sem, hogy a hitelt – az első három évet leszámítva – gyakorlatilag egyedül fizette. Ráadásul a segítség is megkésve érkezett, a lakást ugyanis, amiben élt, tavaly novemberben 12,6 millió forintért elárverezték, neki pedig költöznie kellett.

Az ember azt várná – miután a hitelt már rendezték – hogy a 12,6 millió forintot a költségek (végrehajtó díja, illetékek) levonása után a két hitelfelvevő között elosztják majd – aszerint, hogy ki mennyit fizetett. Nem ez történt. Tavaly november óta mindössze négymillió forint sorsáról döntöttek. Brigitta 1,5, míg adóstársa, a nem fizető párja – arra való hivatkozással, hogy nem élt a lakásban – 2,5 milliót kapott. A fennmaradó pénz sorsáról egyelőre semmit nem tudni, a végrehajtó nem fejezte be az ügyet, elérhetetlenné vált.

Természetesen mi is kerestük többször, de ahogyan Brigitta, úgy mi sem jártunk sikerrel.

Mindez azonban még csak a probléma egyik fele. Az elmúlt évtized rengeteg kiadása és az egyedül fizetett törlesztőrészlet miatt Brigitta személyi kölcsönt és áruhitelt vett fel, és az ő vállát nyomta a 10 millió forint után megállapított öröklési adó is. Ráadásul, míg korábban több műszakban is dolgozott, hogy életben tudjon maradni, időközben egy vegyeskereskedésbe és egy szabászati vállalkozásba is belevágott.

Ez utóbbit a felhalmozott tartozások miatt már elveszítette, most pedig másik vállalkozása és a személyi hitelt nyújtó bankkal kötött kamat-elengedési megállapodása került veszélybe azzal, hogy nem tud fizetni. A gond, hogy a hét hónapja esedékes felosztási terv még mindig nem készült el, sőt a földhivatali papírok tanúsága szerint még az elárverezett lakás is az ő nevén van.