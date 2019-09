Olyan célokkal adják át a közösségeknek, amit gyűjtöttek, hogy arra építeni lehet

Országosan Vas megyében működik a legtöbb értéktár: 120 helyi és két térségi – a Gyöngyösmenti és a Hegyháti – értéktár bizottság szorgoskodik, generálja a gyűjtés, dokumentálás, a mindennapokba való beépítés folyamatát.

Az a cél, hogy az értéktárak köré szerveződjék közösség, ne csak gyűjtsék az értékeket, hanem tegyék élővé, és úgy adják át az embereknek, hogy tervezzenek hozzá célokat, amikre építeni lehet – fogalmazott Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatósága igazgatója, akit a vasi jó gyakorlatokról kérdeztünk. A városok közül Szentgotthárdot, Kőszeget, Vasvárt, Vépet emelte ki, mint ahol példaértékű munka folyik. A falvak közül Andrásfát, Bejcgyertyánost, Bérbaltavárt, Répceszentgyörgyöt, Rábapatyot, Döröskét, Nemescsót, nemzetiségi értéktár bizottságok hatékony működésére Horvátlövőt és Vaskeresztest. Jó eredménynek tartja, hogy Szarvaskenden és Katafán helytörténeti gyűjtemény nyílt, Vashosszúfaluban tájház.

– Bejcgyertyánoson a kosárfonás felelevenítésére helyezik a hangsúlyt, a Múlt kosarába font jövő címmel szerveztek programot közösen az NMI-vel arról, hogyan lehet megjelenni rendezvényeken, vagy a környezettudatosság felé elmozdulva: hogyan lehet ráirányítani arra a figyelmet, hogy a kosár 20-30 év múlva is használható. A kosárfonás alapjainak megtanítását tudták folytatni egy másik programban is – mondta az igazgatónő, azt is értékelve, hogy a felújított bejcgyertyánosi kultúrház berendezésében is megjelenik a kosárfonás. – Rábapatyon is cél, hogy a Vesszős fesztiválon legyenek kosárkötők. Itt az „élővé tétel” mozgatórugói értéktárasok és a Rábapatyért Közhasznú Egyesület tagjai is. Termelői piacot hoztak létre, felújítják a régi tejcsarnokot. Döröskén nem csak a mérlegház jó példa, hanem az is, hogy összeálltak az asszonyok: lekvárokat, szörpöket készítenek, „kinyitották a spájzot”.

Amint megtudtuk, nem mindenhol az értéktár bizottság a legaktívabb, hanem a kulturális egyesület. Andrásfán énekkart működtet, gasztronómiai kutatásokat végez, helytörténeti gyűjteményt hozott létre a kulturális egyesület, amely a Lecsófesztivált is jegyzi.

A Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület kutatja a népszokásokat, meséket, népdalokat, felújítottak hegyháti szakrális emlékeket. Részt vettek az NMI-vel közös Nagyi tulipános ládája programban, megmozgatták a helyi roma lakosságot, közösségi kert programot indítottak a plébániával összefogva az épület mögött.

A nemzetiségi értéktár bizottság Vaskeresztesen nemcsak gyűjti a német nyelvű hagyományokat, de minden generációt képes megmozgatni a gyerekektől az idősekig, Horvátlövőn pedig nemcsak megkeresték a régi horvát templomi énekeket, de vissza is tanították az énekkarnak.