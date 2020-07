Ön már kitöltötte a konzultációs ívet?

A koronavírus-járvány elleni védekezés sikerességéről és egy esetleges második hullám megjelenésekor szükséges bevezetendő intézkedésekről kéri ki Magyarország kormánya az emberek véleményét. A konzultációs íveket augusztus 15-éig ingyenesen küldhetjük vissza.

– Az összes kérdőíven szereplő kérdésben fontos, hogy elmondjuk a véleményünket, mert nemcsak a visszaküldött válaszoknak van jelentősége, hanem annak is, hogy minél többen beszéljünk róla, megismertetve a kormány egyes döntéseinek az okait – mondta el a nemzeti konzultációval kapcsolatban a Sárvár–Rábasömjénben élő Riczu Sándor, aki nyugdíjasként is aktívan részt vesz a közösség életében.

– A koronavírus-járvány terjedését látjuk a környező országokban és a világban is. A megelőzési intézkedések szerintem – a maszk viselésén túl – ki kell, hogy terjedjenek a határok lezárására is, ha szükséges, mert a fertőzés nagy eséllyel onnét kerülhet be hazánk területére – fogalmazott Riczu Sándor. Hozzátette, hogy sokan úgy vélik, nincs is jelentősége a védekezésnek, mert nem volt igazi vírusveszély. Ez Riczu Sándor véleménye szerint a kormány eddigi időben meghozott döntéseinek volt köszönhető, amelyek az egészség védelme mellett szolgálták a vállalkozások megsegítését és az újraindulást. A migráció fenyegetése a magyar kormány határozott cselekvése révén nincs jelen hazánkban – hívta fel a figyelmet a saját és környezete nyugalmáért is cselekvő sömjéni polgár.