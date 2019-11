Önkéntes és szociális börzére, beszélgetős estékre, könyvgyűjtésre is hívnak a civilek   

Novemberi programjaikat ajánlották civilszervezetek az idei 11. sajtóreggelin. Márton püspök szülővárosában kórustalálkozó, emléktúra is idézi a szent alakját.

Rajzpályázatot hirdet a Szombathelyi Szépítő Egyesület a 2000 éves város címmel. Általános és középiskolások, egyetemisták alkotásait is várják november 25-éig. Elnökük, Bődi Lívia a november 16-i Szent Márton Kórustalálkozóról is beszélt. Az Őszi Zsidó Szabadegyetemen december 11-ig hetente szerdánként helyi és országosan ismert előadók beszélnek a zsidóságról és Izraelről. Ma 17 órakor dr. Fröhlich Róbert főrabbi tart előadást. Az idén is lesz könyvvásár és civil workshop a Berzsenyi-könyvtárban: november 26-tól 29-ig várják az irodalomkedvelőket író-olvasó találkozóra, irodalmi témájú estre és rendhagyó irodalomórára is. A könyvtárban könyveket vehetünk kedvezménnyel.

A H+ Media egyesület mától a könyvtárban és a Herényiek Házában gyűjt gyerekkönyveket a Hétszínvirág óvodának. Országos érdekvédelmi szervezet a Nemzeti Ifjúsági Tanács – november 27-i Lépj fel! programjuk célja az, hogy az ifjúságot bevonják a közéletbe. A Vas Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház az idén is keresi az év vasi önkéntesét. Szervezetek, intézmények, önkormányzatok is jelölhetnek november 27-ig. Szent Márton-emlék- és teljesítménytúrákat szervez a Borostyánkő Természetbarát Sportegyesület november 9-én. A rövidebb távok mellett 30 és 42 kilométeren is megmérettethetjük magunkat. November 11-én önkéntes és szociális börzére hívják a fiatalokat az ELTE SEK C épületébe. A Herényiek Háza programjai is szóba kerültek: kiállítás, beszélgetős esték is szerepelnek kínálatukban. Karitatív szervezet a Soroptimist International Club Szombathely: november 9-én adománygyűjtéssel egybekötött libavacsorájuk lesz.