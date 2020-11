Önkéntes karantén helyett a Haladás Sportkomplexumban edzett az SZKKA

Hivatalos levélben fordult a HVSE a Haladás Sportkomplexumot üzemeltető önkormányzati társasághoz, mivel az SZKKA felnőtt női kézilabdacsapata azután tartott több edzést is a sportkomplexumban, hogy kiderült, múlt szerdán koronavírussal fertőzött játékosok ellen játszottak.

Lapunk is beszámolt arról, hogy múlt szerdán a mérkőzés után derült ki, hogy a Dunaújváros Kohász Kézilabda Akadémia több játékosa is COVID-fertőzött volt, amikor a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia ellen játszottak. Az SZKKA hivatalos honlapján november 9-én jelent meg az alábbi közlemény: „Bizonyára önök is értesültek róla, hogy a múlt szerdai – győztes –, Dunaújváros elleni hazai bajnokink után kiderült, hogy az ellenfél játékosai között többen is megfertőződtek a koronavírussal. Csapatunk ezt követően újra karanténba került, mivel kontaktusba kerültünk az érintett játékosokkal.”

Úgy tűnik, ez csak a hivatalos kommunikáció szerint történt így, hiszen információink szerint az érintett játékosok a Haladás Sportkomplexumban pénteken, szombaton, vasárnap és még hétfőn is edzésen vettek részt az SZKKA játékosai.

A történtek miatt a HVSE elnökségének képviseletében Szántó Erzsébet klubmenedzser hivatalos levélben kért tájékoztatást a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő NKft. ügyvezetőjétől. Az egyesület elnökségi tagja kérdésünkre elmondta, a 409/2020. évi szeptember 1-jével életbe lépett kormányrendelet szerint ha valaki COVID-19 betegségben szenvedővel érintkezésbe lép, és bár nem mutatja a fertőzés tüneteit, kontakt személynek minősül. Karantén-kötelessé válik, amit két negatív PCR-teszttel lehet öt napon belül feloldani. Az első tesztet négy nappal a koronavírus fertőzésben szenvedővel történt érintkezés után lehet elvégeztetni.

A klubmenedzser levelében erre a kormányrendeletre is felhívta a figyelmet. Emellett arra vonatkozóan is tájékoztatást kért, hogy a létesítményben miért rendeztek utánpótlás bajnoki fordulót és további edzéseket anélkül, hogy a kötelező fertőtlenítés az SZKKA edzései után megtörtént volna.

„Véleményünk szerint a járványügyi előírások be nem tartása és betartatásának elmulasztása vagy megsértése súlyos mulasztás, amely jelen esetben veszélyeztetheti a HVSE és más sportszervezetek sportolóinak, versenyzőinek, munkatársainak egészségét és életét!” – fogalmazott levelében Szántó Erzsébet, aki azt nem csak Kovács Cecília ügyvezetőnek, hanem Nemény András polgármesternek, Horváth Attila területért felelős alpolgármesternek és a HVSE elnökségi tagjainak is megküldte.

Hiába utasította Horváth Attila alpolgármester Kovács Cecíliát, hogy a HVSE november 9-én feltett kérdéseire 24 órán belül adjon tájékoztatást az esetről, ez Szántó Erzsébet elmondása szerint azóta sem történt meg.

A klubmenedzser kérdésünkre beszélt arról is, hogy bár nem a HVSE feladata a sportkomplexumban a járványügyi intézkedésekhez szükséges eszközök beszerzése, de a bejáratnál a jelenleg a létesítménybe érkezők által használt kézfertőtlenítéshez szükséges berendezéseket és a lázmérőket is a sportegyesület vásárolta meg. Emellett a járványhelyzet újbóli erősödése miatt éppen október végén a nanotechnológiás fertőtlenítést is elvégeztették saját költségen a HVSE által használt helyiségekben.

Az ügy miatt kedden kérdésekkel fordultunk a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő NKft. ügyvezetőjéhez, majd ma reggel dr. Nemény András polgármesterhez. A részletek mellett arra is rákérdeztünk, hogy született-e az önkormányzatnál bármilyen utasítás, levél arra vonatkozóan, hogy a sportlétesítményeket a koronavírus-járványban milyen feltételekkel lehet használni. Érdeklődtünk arról is, hogy a Haladás Sportkomplexum NKft. vagy a szombathelyi önkormányzat 2020-ban hány alkalommal gondoskodott a sportkomplexum teljes körű fertőtlenítéséről. Ha választ kapunk, cikkünket frissítjük.