Önkéntes tűzoltók nyertek: 75 pályázóból valamennyi sikeres volt

Szombathely Ünnepélyesen adták át a 2019. évi pályázaton megítélt eszközöket és felszereléseket az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek számára a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon.

Azok a szervezetek pályázhattak, akik a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal megállapodást kötöttek, összesen majdnem 70 millió forintot nyertek. 60 pályázó eszközöket és egyéni védőfelszerelést kaphatott, 15 pályázó pedig a működéséhez kapott támogatást vagy a laktanya-felújításhoz. A pályázaton öt önkormányzati tűzoltó-parancsnokság kapott több mint 18 millió forintot, egy önkéntes mentőszervezet pedig 12,5 millió forintot.

Az eszközátadáson Harangozó Bertalan kormánymegbízott, a Vas Megyei Védelmi Bizottság elnöke reményét fejezte ki, hogy az eszközök és felszerelések megkönnyítik a munkájukat, és növelik személyes biztonságukat.

Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke megköszönte azoknak a tevékenységét is, akik a pályázatokat előkészítették. Dr. Bognár Balázs tűzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója emlékeztetett: az év első felében a mentőcsoportok kaptak eszközöket, most az önkéntesek, és még az év vége előtt új gépjárművek is lesznek.