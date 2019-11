Önkormányzati felújítás kapcsán nyúltak bele a kifizetésekbe

Vas megyei települési önkormányzatok is érintettek lehetnek egy csalássorozatban, amelyet ugyanazzal a módszerrel követtek el – derül ki egy index.hu-n közölt információból, amelyet ORFK-tól szerzett. Megkérdeztük a rendőrséget és az illetékes jegyzőket.

A trükk, amit a pécsi eset kapcsán írnak le: épületfelújítás kapcsán levélben adta ki magát az elkövető a kivitelezésért felelős alvállalkozó képviselőjének. A csaló azt kérte, hogy az addig használt számla helyett a fennmaradó pénzt egy új számlára utalják el. Miután megtörtént a tranzakció, azonnal fel is vették a összeget a bankban, így a pénzintézetnek már lehetősége sem volt, hogy visszautalja a pénzt.

Az index.hu kérdésére az ORFK azt válaszolta, hogy „…az Ön által hivatkozott elkövetési módszerrel összefüggésben hét eljárás van folyamatban. Pécs, Bábolna, Miskolc, Szombathely, Sárvár, Szekszárd és Encs önkormányzata érintett ezekben.”

A sárvári önkormányzatnál dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző arról tájékoztatott, hogy valóban történt ilyen eset, de már vissza is szerezték a pénzt. A szombathelyi önkormányzatnál Dr. Károlyi Ákos jegyző úgy fogalmazott, hogy nincs tudomásuk az index.hu értesülésében szereplő hasonló esetről. Érdeklődtünk az Országos és a Vas Megyei Rendőr-Főkapitányságnál is.

A sárvári önkormányzatnál is próbálkozott egy csaló, de már vissza is szerezték a pénzt. Dr. Szijártó Valéria főjegyzőtől megtudtuk, hogy az önkormányzat egy saját fenntartású intézmény felújítását célzó projekt befejezése után az épület működéséhez szükséges bútorzat elkészítését és beépítését rendelte meg egy sárvári székhelyű kft-től. A munkálatokat a cég elvégezte, ezekről a számlát kiállította. Időközben a magát M. A. pénzügyi asszisztensnek kiadó személy a cég képviseletében bejelentette az önkormányzat számára, hogy a kft. bankszámlaszáma megváltozott. A bejelentésen a vállalkozás ügyvezetőjének nevét és a cég pecsétjét is meghamisította. Az önkormányzat a kft-nek járó összeget az „új, megváltozott” bankszámlára utalta át. Majd a céggel történt egyeztetés után megállapították, hogy a bankszámlaszám-változás bejelentése nem a kft. képviseletére jogosult személytől származott és az okirat is hamis.

A sárvári jegyző arról is tájékoztatott, hogy mindezt követően 2019. március 13-án az önkormányzat büntető feljelentést tett az ügyben. A rendőrség 2019. március 18-án nyomozást indított, majd több bűnügy egyesítését rendelte el. A büntető eljárással párhuzamosan felvették a kapcsolatot a számla tulajdonosával. Az egyeztetések eredményeképpen V. Sz. a kérdéses 7 millió 52 ezer forintot 2019. június 27-én visszautalta az önkormányzat számlájára, így a kár megtérült.

A trükkös csalássorozat szombathelyi érintettségéről Dr. Károlyi Ákos jegyzőt kérdeztük, aki azt a tájékoztatást adta, hogy nincs tudomásuk arról, hogy a szombathelyi önkormányzatot érintően az ORFK bármilyen nyomozást folytatna, így természetesen semmilyen feljelentéssel nem éltek az ORFK felé. Válaszában hangsúlyozta: lényeges az is, hogy a szombathelyi önkormányzat a beruházások kapcsán kizárólag a fővállalkozókkal áll szerződéses kapcsolatban, és kizárólag irányukba teljesít kifizetéseket, az alvállalkozók felé nem.

Még egyszer visszakérdeztünk, de jegyző megerősítette: nincs tudomásuk az index.hu értesülésében szereplő, a szombathelyi önkormányzatot érintő esetről.

Megkérdeztük az Országos Rendőr-főkapitányságot is a csalások szombathelyi és a sárvári vonatkozásáról, de azt a választ kaptuk, hogy a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság az illetékes.

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk: a szombathelyi önkormányzatot érintően nem folytatnak nyomozást a pécsi módszerhez hasonló módon elkövetett csalás ügyében. Sárvár vonatkozásában úgy tájékoztattak, hogy a nyomozás folyamatban van, ezért bővebb információt nem adhatnak.