Önzetlen, szép cselekedet: Bence a baromfiudvarukból ajánlotta fel a szárnyasokat Patriknak – fotók

Amikor kiposztolta a közösségi oldalra Takács Hanich Helga, hogy a négyéves kisfia, Patrik „pipiket” szeretne, nem is gondolta, hogy ennyi jó szándékkal találkozik, hamar történtek felajánlások, így hát elkezdtek otthon „pipiházat” építeni. A háromgyerekes családban az ötéves Maja a legnagyobb, ő kutyát szeretett volna, meg is kapta, Bagett névre hallgat, a legkisebb Hanna, másfél éves, ő még csak néz nagy szemekkel, milyen állatok vannak.

Elcsodálkozott ő is, a testvérei is, amikor az emut meglátták Bereczki Tollas Katalinék udvarán, ez a szárnyas a kisfia, a tizenegy éves Bence kedvence, aki Patriknak két tyúkot felajánlott a baromfiudvarból. Ott voltunk az átadáson. A gyerekek boldogan taposták- gyúrták-dagasztották az udvaron a sarat az esős idő után, az sem volt baj, ha elestek, és piszkos lett a kezük.

A vendégygyerekek ámultak-bámultak: a kis ketrecben a nyulakon – Mogyoró a barna nyuszi, Aromó a fehér, neki kicsinyei is vannak –, a nagy ketrecben a sok-sok tyúkon. Bence hozott ki párat mutatóba, melyik „kiállítási mintadarab” tetszik meg Patriknak, de a kisfiú ez alapján nem tudott választani, ezért elmentek „vadászni”, közelebbről szemügyre venni a tyúkokat. Végül egy barnát és egy feketét tettek a hazautaztató dobozba. Bence kicsit mutatványozott is a tyúkokkal: hanyatt fektette a tenyerén, hogy lássuk, a szárnyas teljesen elengedi magát, és hagyja, hogy megsimogassák. Szereti szelídíteni őket, néha megcsinálják, amit mond nekik, az édesanyja szerint Bence „pipisuttogó”, vagyis hallgatnak rá a tyúkok.

Még társasházi lakásban laktunk, amikor elkezdtünk csibéket keltetni. Csináltunk az íróasztalon egy háromszög alakú faketrecet, abban voltak a tojások. Éppen kibújtak a csibék, amikor kiköltöztünk a városból ide, Vaskeresztesre, azóta már több generáció felnőtt. Bence „tojás koruk” óta foglalkozik a tyúkokkal, darál nekik magot, eteti őket. Amikor még tojások voltak, lámpával világítottuk át a héjat, és figyeltük a vérereket, a csibék kifejlődését odabent – mesélte az ajándékozó kisfiú, Bence anyukája, Bereczki Tollas Katalin. Itt a falusi udvaron van kutyájuk, macskájuk, nyuszijuk, de az emu a kedvencük, úgy bújik az emberhez, mint egy cica, és imádja, ha megszeretgetik. Bögre kutyával lakik egy elkerített helyen.

A „pipi” után áhítozó Patrik édesanyja, Helga posztját többen is Bereczki Tollas Katalinékhoz irányították, hogy rájuk gondoltak, ők biztosan tudnak „segíteni” a kisfiúnak. Amikor Bence meghallotta, hogy miről van szó – van még egy nagy „pipibarát” fiúcska ezen a földön –, felajánlotta, hogy ad kettőt. Patrikék eljöttek a tyúkokért, és meghívták az ajándékozó családot magukhoz, jöjjenek el megnézni a most készült „pipiházukat”, amit szeretnének benépesíteni. A gyerekek ebben a hasonló érdeklődési körben egymásra találtak, Patrik közben kapott még két tyúkot is, és meghívták őket Bábolnára tyúkokat nézegetni.

Megnézik majd, mifélék a tojóhibridek, megtudhatják, milyenek a húsés kettős hasznosítású fajták, hogyan tartják, etetik-itatják őket, ha sokan vannak, összehasonlíthatják az otthoni ketreces, illetve „pipiházas” életformával, amely utóbbiak esetében feltétlen többlet az emberközelség és a szerető gondoskodás. Lehet, hogy menet közben majd a kisfiú eltanulja a nagyfiútól a „pipisuttogást” is, hogyan kell úgy beszélni a tyúkokkal, hogy megértsék, mit akar tőlük a gazdi. De azt biztosan a kis Patrik is megtanulja majd, hogyan kell gondozni rendszeresen a házi állatot, és ha nagy lesz, neki is lesz majd baromfiudvara.

Kiemelt képünkön: Bereczki Tollas Katalinék (bal szélen) udvarán Takács Maja (5) lilában, Patrik(4), Takács Hanich Helga és férje, Attila, Hanna (1,5), valamint az ajándékozó Bence (11)