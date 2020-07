Önzetlenül tesznek a biztonságért Sárváron

Az elmúlt évben kétezer-száz óra járőrszolgálattal járultak hozzá a polgárőrök Sárvár közbiztonságához. A napokban tartotta meg éves közgyűlését a helyi polgárőr-egyesület a városi rendőrkapitányságon.

Kovács Ferenc elnök elmondta, hogy 1600 óra járőrszolgálatot, 450 óra rendezvénybiztosítást és rendőrséggel közös járőrözést teljesítettek tavaly. A megfelelő színvonalú munkához partnerekre is szükség van. Az önkormányzat térítésmentesen ad irodahelyiséget és garázst. A rendőrséggel is folyamatos a kapcsolattartás, valamint a megyei és országos polgárőrszervezettől is rendszeresen kapnak technikai fejlesztéseket.

A polgárőrök fokozottan figyelnek a környezetvédelemre. A közelmúltban az egyesülethez többen csatlakoztak, ők a civilszervezettel együttműködve a külterületek rendszeres ellenőrzését vállalták erre alkalmas gépjárművekkel. A fokozott jelenléttel pedig megakadályozzák a szemét illegális lerakását.

Az egyesület jutalmában részesült Mörcz József, Péter Ernő, Némethné Cseh Margit, Németh Gábor, Tóth-Toki Viktor, Burka Károly, Mórocz József, Győrfi Attila és Csiszár Péter. Évfordulós emléklapokat is átadtak, köztük negyedszázados polgárőrszolgálatukért Sipos Zoltán és Horváth Szabolcs részére.

Kiemelt képünk illusztráció.