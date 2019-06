Operával, grafikákkal nyitott a pajtaszínház Viszákon

Mozart költözött Viszákra, Gulyás Dénes rendezésében hallhatták, láthatták a Varázsfuvolát a Kaszás Attila Pajtaszínházba látogatók a nyitóesten. Kiállítás is nyílt, egyben bővült a Tárt Kert közösség. Augusztus 19-éig lesznek rendezvények, és nem véletlenül gyümölcsökről is ír a programfüzet.

Egy összegzés esszenciája került a KAPSZ galéria falára idén: a Tárt Kert közösség vendége Eszik Alajos grafikusművész. Szolnokon állította ki nemrég több mint 110 képen életművét, abból hozott válogatást most Viszákra – ajánlotta Tenk László festőművész, a Tárt Kert közösség atyja Eszik Alajos munkáit. – Egy aktuális gondolkodó és reflektáló, érzékeny művész, aki iróniával, szatírával, sokszor lírával reagál a hétköznapi, vagy éppen a nem mindennapi történésekre – fogalmazott Tenk László. – Gyerekkorom óta figyelem az embertársaimat és gyűjtöm a képzeletembe a figurákat, ezekkel népesítem be a tereimet. Azzal szeretném közelebb vinni az emberekhez, hogy sok közismert kerettörténetet használok, vannak bibliai, mitológiai témák – mutatta be a válogatását a grafikus. Az aranyborjút imádó nő, Júdás alakja – tekintett körbe a KAPSZ galériában kiállított képein. A tárlattal, a grafikusművésszel bővült az évek óta gazdagodó Tárt Kert közösség, a Viszákon bemutatkozó képzőművészek csoportja – és ez csak az egyik esszencia volt Szent Iván estéjére.

Opera volt a másik. De nem feszengős koncerttermi előadás, hanem valami egészen kivételes: kertet, pajtát betöltő fiatal, fiatalos és pezsgő játék. Nem csak operarajongóknak, sőt! Kötelezővé kellene tenni kamaszoknak, felnőtteknek, meg nagyszülőknek is Gulyás Dénes rendezését. Lássa, hallja mindenki! Aki akart, részese lehetett a darabnak – ezen nem kell meglepődni a viszáki pajtaszínházban. Azon sem, hogy az előadás alatt is gyűltek a nézők. Fogtak egy padot és újabb sort csatoltak a „nézőtérhez”. Lesznek még a nyáron hasonló csoda-esszenciák, ez még csak a nyitány volt! Táboroknak is helyet, teret ad már a KAPSZ: képzőművészek, építészek, gyerek színjátszók, meg a Sztalker csoport is itt készül.

Július 4-én film- és könyvbemutató lesz a Szép Magyar Énekről. Július 6-án Szarvas József Pustol a hó előadásra várják a helyieket és a messziről érkezőket. És még augusztus 19-éig lehet csemegézni a viszáki programfüzetben, amelyben őshonos alma- és körtefajták leírása is helyet kapott, mert tízéves idén a viszáki Tündérkert. És mert gyümölcsészettel, alkotótáborokkal, al­ko­tásesszenciákkal kerek a viszáki nyár.