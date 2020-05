Öregek Napközi Otthona – A kifestés csak hab a tortán

Tisztasági festésen esett át az ÖNO – Öregek Napközi Otthona – épülete, most volt rá alkalom, miközben a járványhelyzet adta feladatokkal példásan megbirkóztak a dolgozók.

A Batthyány ÁMK más munkaterületeiről is vezényeltek át alkalmazottakat az idősek ellátására a vírushelyzetben, zökkenőmentes az ételkiszállítás, a gyógyszerek házhoz szállítása is – számolt be Bertáné Dörnyei Judit, az ÁMK vezetője. Telefonon mondhatják el az idősek minden délelőtt, mire van szükségük. A gyógyszerkiváltáshoz jó a kapcsolat a patikával, fennakadás nélkül végzik ezt a szolgáltatást is.

Az óvodából is érkezett munkaerő a vírushelyzetben – sőt van, aki vissza se tér a régi munkakörébe, annyira megtetszett neki a szociális ellátás, számolt be az ÁMK vezetője. Kiss András polgármester sorolta: három autóval szállítják ki az ebédet, egy a szociális étkezésben érintetteknek, egy a digitális távoktatásban tanuló gyerekeknek viszi az ételt, a harmadikkal a városon kívülre járnak. A járványhelyzetben a rengeteg munka ellenére volt alkalom az ÖNO épülete kisebb renoválására, tisztasági festésen estek át a belső terek.