Őrségi őstermelők a szattai főzőklubban

A korábbi sikeres főzőklubok mintájára a hét végén ismét összejövetelt szervezett a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért szervezet. A beszámolók és a bemutatók középpontjában ezúttal a házilag készült, helyi élelmiszerek előállítása, vásárlásának fontossága állt.

A szervezők a találkozóra három őrségi termelőt hívtak meg, akik természetesen kóstolót is hoztak az általuk előállított termékekből. Az egyikük Némethné Baksa Eszter nagyrákosi gazdaasszony volt, aki tejtermékeivel gyakori résztvevője a helyi termék­vásároknak. Kérdésekre válaszolva sokat mesélt a gazdálkodás szépségéről, a jószág iránti szeretetéről és a tejjel való bánás mesterfogásai­ról. Nálunk fordítva működik az ismert jelenség – mondta –, a gyerekek nem kirepültek, hanem visszarepültek és a családi gazdaságban dolgoznak.

A kerti munkákról mesélt az ugyancsak nagyrákosi Kemencei Ilona, aki elsődlegesen családi használatra termeli a zöldséget, és csak a felesleget viszi piacra. A friss termény mellett nagy keletje van a tartósítószer nélkül elrakott savanyúságoknak, lecsónak, meg a különféle darált zöldségkrémeknek, pesztóknak. Markó Sándor szattai őstermelő a konyhakertben megtermelt zöldségek és gyümölcsök mellett az erdőn-mező gyűjtött termések sokaságából is készít lekvárt, szirupot, pálinkát. A fenyőrügyből nyert szörp például nemcsak az egészség megőrzésében segít, hanem gyógyhatása is van. A házigazda polgármester örömmel számolt be róla, hogy egyre többen keresik a kistermelői piacokon a helyi terméket, mert tudják, hogy ezzel a környezetükben élő gazdálkodó embereket segítik. A piacra termelő gazdák a turizmus élénkítésében is szerepet játszanak, hiszen az ízlésesen csomagolt, igényes, tájjellegű élelmiszert az Őrségbe látogató turisták is szívesen viszik magukkal ajándékba.