Országos első helyezést ért el Pongrácz Patrik az orosz OKTV-n

A Jurisich gimnáziumban nincs orosznyelv-oktatás, OKTV-re csak úgy tudott jelentkezni a 11. évfolyamos Pongrácz Patrik, hogy osztályozóvizsgát tett először a 9–10., majd a 11–12. évfolyam tananyagából. Megérte: első helyezett lett az országos nyelvi versenyen.

Patrik 15 évesen, otthon kezdte az orosztanulást. Gyerekkorában sokat hallott a régi rendszerről a nagyszüleitől, akik a volt szovjet laktanya szomszédságában laktak, és az ott állomásozó katonák közül barátokat szereztek. Kíváncsi lett, kik azok az oroszok, milyen lehet Oroszország és a nyelv, amelyet olyan sok nép és legalább 200 millió ember beszél. Évekkel ezelőtt Varga B. Imre, a gimnázium földrajz–orosz–angol szakos tanára épp angolórára tartott, amikor Patrik megállította: oroszul szeretne tőle tanulni. Próbálta lebeszélni a fiatalembert: nehéz a nyelv, mindent ragoznak, de annyira kitartóan „ostromolta”, hogy kötélnek állt. Patrik hihetetlen könnyedséggel jegyezte meg a szavakat, sajátította el az igeidőrendszert, a főnév- és melléknévragozást. Végül a tanár úr javaslatára nevezett és aratott rajt-cél győzelmet az OKTV-n. A döntőn a hallás utáni értésben különösen jól teljesített, de a novellafeldolgozás és a véleménykifejtés sem jelentett neki problémát.

Népeket, kultúrákat lehet megismerni a nyelvtanulással, ez is hajtja előre Patrikot, aki angolul és kínaiul is beszél. A kínait autodidakta módon, tanár nélkül tanulja, jövőre tervezi, hogy középfokúzik. Megfigyelte, hogy amikor nyelvet tanul, megismeri az adott nép lelkét is. Az oroszok őszinték, nyíltak, barátságosak, ő legalábbis eddig ezt tapasztalta. Minden lehetőséget kihasznál, hogy gyakorolja a nyelveket: hazaér, és már szól az orosz zene, orosz filmeket néz, ha a városban orosz szót hall, beszédbe elegyedik az emberekkel, előfordult, hogy egy Kőszegen tanuló kirgiz lányt kísért fogorvoshoz, és a helyi kínai kereskedők is ismerik. Tizedikes volt, amikor az édesanyja néhány napos moszkvai úttal lepte meg, és járt már Kínában is. Tolmácsnak készül. – Ha a tanár úr nem lenne, nem tartanék itt – mondja Patrik. A pályája utolsó éveit töltő tanár úr erre azt válaszolja: nagyon jó találkozás volt az övék. 1994-ben volt már egy országos második helyezettje oroszból. És most boldog, hogy az egyik diákja első helyet szerzett.