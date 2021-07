Örülhetnek a természetkedvelők, már tava is van a kis Vas megyei településnek

Évtizedes álom vált valóra azzal, hogy az önkormányzat ingyen megkapta az államtól a vassurányi tavat, ezzel új lendületet kaphatnak a fejlesztések is.

Vassurányé lett a Vassurányi-tó. A jó hírt szombaton 15 órakor, a település családi napján jelentette be Forrai Dániel polgármester, aki hangsúlyozta, nagyon régi álmuk vált valóra, a tulajdonátadást pedig szó szerint évtizedes várakozás előzte meg. A tó nemcsak a horgászoknak fontos, de minden vassurányinak is, sőt minden környékbelinek – és mindenkinek, aki szereti a gyönyörű környezetet, a természetet, szeret kikapcsolódni.

– A mostani siker, vagyis, hogy az állam ingyen átruházta a tulajdonjogot a településre, a közösség erejéről is szól, ezért legyünk erre nagyon büszkék, becsüljük meg a tavunkat – hangsúlyozta a polgármester, aki mindenkinek, akinek része volt az örömteli ügylet lebonyolításában, köszönetet mondott. Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége ügyvezető elnöke ugyancsak örömét fejezte ki, hogy a település pár éve horgász- egyesületet tudott alapítani, amelynek mára már 34 gyerek és csaknem kétszer ennyi felnőtt tagja van; ahogyan az is nagy dolog, hogy elnyerték egy állami vízterület halgazdálkodási jogát.

Mint rámutatott, a vasi horgászközösség 11 ezer pecást tömörít, míg az országban legalább 700 ezren horgásznak. Vassurány most hivatalosan is csatlakozott ehhez a közösséghez. Az elnök mindenkit biztosított arról is, hogy ha bármi kérdés merül fel a tóval kapcsolatban, a szövetség ott lesz és segíteni fog. A tavat a Vassurányi Sporthorgász Egyesület tartja karban és az egyesület elnöke, Mészáros Károly ígéretet tett arra, hogy ez a jövőben is így lesz.

Az eredeti tervek szerint a tóátadó természetesen a tónál lett volna, de a bizonytalan időjárás miatt minden rendezvény a kastélyparkban kapott helyet, így aztán Ágh Péter országgyűlési képviselő is ott adta át jelképesen a tavat a helyieknek. Mindez persze semmit nem vont le az esemény jelentőségéből, a jelenlévők a rendezvénysátorban ülve is éppúgy örültek a hírnek, mintha a tóparton álltak volna, hiszen jól ismerik ők a tavat, csak annyi változott, hogy mostantól már hivatalosan is az övék.

Arra pedig, hogy mindig van miért örülni, a képviselő emlékeztetett: 2018-ban közel 14 milliót nyert a település út- és járdafelújításra, 2019-ben falubuszhoz jutottak, 2020-ban egy elhagyatott ingatlanra kaptak ötmilliót, idén pedig a Táncsics köz felújítására jut majd tízmillió forint, további kettő pedig játszótér-felújításra. Minden évben jutott valami jó Vassuránynak, remélhetőleg ez így lesz a jövőben is. Vassurány lendületes település, ahhoz pedig, hogy ez a lendület fennmaradjon, sok mindenkire szükség van, de legfőképpen az itt élőkre – mondta a képviselő, aki arra is felhívta a figyelmet: azzal, hogy a tó a településé lett, lehetőség nyílik annak továbbfejlesztésére. A beszédeket és az ünnepélyes szalagátvágást követően aztán jöhetett is a kései ebéd, ami pörkölt volt és természetesen halászlé.