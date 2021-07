Örülhetnek az ostffyasszonyfai gyerekek, akik új játszóretet kaptak

A kormány által a kistelepülések érdekében indított Magyar falu programban eddig összesen már 25 település szerepelt sikerrel az Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése című pályázaton – számolt be választókerülete eredményeiről Ágh Péter.

Az országgyűlési képviselő rámutatott: – Az idén Iklanberény, Kemenessömjén, Nemesbőd, Ostffyasszonyfa, Pósfa és Tokorcs pályázott sikerrel az óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztéséről szóló kiíráson. A hat település négy- és ötmillió forint közötti összegeket nyert el, összesen ilyen célra így 2021-ben több mint 28 millió forint érkezett. 2019-ben hirdették meg először ezt a programot, az óta már 82 millióból létesíthettek játszóeszközöket és ahhoz kapcsolódó létesítményeket Észak-Vasban.

Korábban már Bük, Csénye, Hegyfalu, Horvátzsidány, Jákfa, Kemenesmagasi, Kenyeri, Lukácsháza, Meszlen, Ölbő, Peresznye, Porpác, Rábapaty, Sitke, Söpte, Uraiújfalu, Vasasszonyfa, Vép és Vönöck kapott támogatást ilyen célra. Ennek révén számos olyan helyen történhetett beruházás, ahol korábban játszótér sem volt, vagy éppen nagyon régi, több esetben pedig az óvodaudvarok kaptak korszerű fejlesztést.

– Az ostffyasszonyfai szülők nevében például Ács Attila keresett meg, ahol szintén korszerűtlen eszközök állnak rendelkezésre – mondta el az országgyűlési képviselő. – Kormányzati támogatásból a nyertes pályázat révén a legkisebbek érdekében most majd ott is kialakíthatnak játszóteret. Feladat azonban van még bőven. Évről évre az a célunk, hogy a kormány segítségével újabb és újabb falvakban történhessen meg az ilyen jellegű fejlesztés is, hiszen ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy még élhetőbbek legyenek a kistelepülések. Sok polgármester számol be arról nekem, hogy egyre több gyermek születik, így a jövőben is lesznek sokan, akik a játszóterekre igényt tartanak – tájékoztatta lapunkat Ágh Péter.

