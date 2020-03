Orvosi műszereket vásárolt Király Gábor alapítványa a Markusovszky kórház számára

Diagnosztikai eszközökkel támogatja a K1RÁLY Alapítvány a megyei kórház infektológiai és sürgősségi osztályát. A sürgősségi osztálynak korszerű betegfigyelő monitort, az infektológiának mobil véroxigénszint mérő berendezéseket és digitális vérnyomásmérő készülékeket vásárolt az alapítvány – tájékoztat a kiralygabor.eu.

– A szombathelyi Markusovszky kórház sürgősségi és infektológiai osztályán dolgozó orvosoknak, ápolóknak nap, mint nap ugyanolyan gyorsan kell döntéseket meghozniuk, mint anno nekünk labdarúgóknak a futballpályán. Ezeken a döntéseken nem gólok, pontok, helyezések, hanem emberéletek múlnak – fogalmaz Király Gábor.

Sürgősségi és infektológia

Hogy kinek milyen további kezelésekre van szüksége, azt a szakemberek akkor tudják felelőségteljesen megállapítani, ha támaszkodhatnak a legkorszerűbb eszközök adataira. Ilyen készülék az a betegfigyelő monitor is, amit a napokban a K1RÁLY Alapítvány támogatásával szerez be a megyei kórház sürgősségi osztályának alapítványa, valamint az a 3 darab mobil véroxigénszint mérő (pulzoximéter) és 2 darab extra mandzsettával felszerelt, hálózatról is működtethető digitális vérnyomásmérő, amiket az infektológiai osztály alapítványának adományozott alapítványunk – részletezi a 108-szoros magyar válogatott kapus.

Miért pont ezeket az eszközöket?

Az elmúlt hetekben többször is egyeztettünk a sürgősségi és infektológiai osztályok vezetésével, ahonnan arról kaptunk jelzést, hogy ezekre az orvosi segédeszközökre van most a legnagyobb szükségük. A készülékek nem csak a koronavírus elleni harcban állnak majd a kórház személyzetének rendelkezésére, de később más betegségekben szenvedő felnőttek, gyermekek vagy akár újszülöttek állapotfelmérését is el lehet velük végezni.

Köszönjük az orvosoknak, ápolóknak, hogy ezekben a hetekben, hónapokban fáradhatatlan hivatástudattal dolgoznak mindannyiunkért! – zárja szavait hivatalos weboldalán Király Gábor.