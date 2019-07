Őshonos gyümölcsfák Szalafőn

Tündérkertet avattak szombaton a településen: a falu központjában lévő kis kertben hagyományos őrségi gyümölcsfákat ültettek a tavasszal. Az eseményen a település legifjabb lakója születésének örömére körtefát adtak.

Ünnepelni gyűltek össze Szalafő lakói, valamint a meghívott vendégek: környékbeli települések polgármesterei, valamint azok a nem helyben élők, akik sokat tettek a tündérkert kialakításáért. Lugosi Arnold polgármester elmondta: az őriszentpéteri Csörgőalma gyümölcsöskertben nevelték a Szalafőre kerülő oltványokat addig, amíg azok meg nem erősödtek.

A kertet kerítés védi a portyázó vadak elől. A gyűjteményben pár hónapos alma, körte, szilva és cseresznyefák találhatók, amelyeket vegyszermentesen nevelnek, ahogy a régiek tették – fűzte hozzá. A településvezető beszélt arról a pajtáról is, amelyet idén építettek a kert mellé:

– Részben közmunka programban építették meg a pajtát, amelyet eredeti ollólábas őrségi pajtaként alakították ki – a hely a többi között színpadi funkciót tölt be eseményeken. Szarvas József, Jászai-díjas színművész a tündérkert mozgalom pártfogója büszkeségét fejezte ki az újabb kert létrejötte miatt.

– Örömmel tölt el, hogy tíz évvel ezelőtt bekapcsolódhattam egy gondolatba, és hogy azóta tovább gondolhatom azt a gondolatot. Az avató a tündérkert mozgalom ünnepnapja, hiszen ünnepelni akkor kell, amikor van mit. – emelte ki a művész a köszöntőjében. Emlékeztetett arra is, hogy Viszákon 2002-ben hozták létre az őshonos fafajták megmentését célzó kertet.

Kultúrahagyaték mentéséről van szó – hangsúlyozta Szarvas József, hozzáfűzve: – Ilyen kis csodakertekben kell elmentenünk a kincseinket, a reménység az, hogy a következő generációk elkezdik visszamenteni a gyümölcsfákat oda, ahova valók: a saját kertjeikbe. Kiemelte azt is, hogy a tündérkert mozgalomnak a Kárpát-medencében eddig kétszáz követője van, továbbá sokan már megkezdték a fajták visszamentését is a háztartásukba. Kovács Gyula erdész, pomológus oltotta be a kis fákat, amelyek a kertbe kerültek: egyebek mellett olyanokat, amelyek csak Szalafőn jellemzők, másutt az Őrségben nem lehet megtalálni azokat.

– A gyümölcsök fontos szerepet töltöttek be az emberek életében – volt olyan közösség a Göcsejben, amely szinte kizárólag gyümölcsöt fogyasztott, hiszen, amikor harcok voltak és az ellenség elhajtotta a térségből az állatokat és letarolta a vetést, nem maradt más, mint a gyümölcs, ebből tudtak megélni. A világon egyedülálló fajta gazdagságot hozott lére az itteni ember – fejtette ki Kovács Gyula. Az eseményen a település legifjabb tagját, az egy hetes Molnár Budát is köszöntötték. Ahogy a Tündérkerteknél szokás, a kisfiú is kapott egyet, egy sózókörte fát. Nem csak Buda lett tiszteletbeli fatulajdonos: minden születendő szalafői gyermek ezentúl kap majd egyet.