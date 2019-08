Összefogással készült el az új játszótér Hosszúperesztegen

Már július közepén birtokba vették a gyerekek, de ünnepélyesen a szombati falunapon adták át a településen az új játszóteret.

A most átadott a 664 lakosú falu második játszótere. 2004 márciusában, a nemzeti ünnepen avatták az elsőt, azt egy több gyermeket nevelő, Hoszszúperesztegen élő holland házaspár anyagi segítségével építették. Több mint tíz éven át adtak élményt a természetes anyagból készült, környezetbarát eszközök a gyerekeknek, ám 2015-ben balesetveszélyessé váltak, a szakértő nem engedélyezte a park további használatát, le kellett bontani az elemeket. Azóta hiányzott a játszótér a gyerekeseknek. Tavaly az önkormányzat úgy döntött, hogy saját forrásból alakít ki egy újat. A beruházás 2,5 millió forintból jött létre – ennyibe kerültek az új játékok, a 8-as főút mentén, a posta és a kultúrház előtt terület kialakítását pedig jelentős társadalmi munkában és helyi vállalkozók közreműködésével végezték.

Horváth Tamást és Nagy Vilmost külön megemlítette szombati avatóbeszédében Farkas Margit polgármester, az ő munkagépeik és szakértelmük nagyban hozzájárult a sikeres építkezéshez, a homokot az önkormányzat dolgozói és közmunkások terítették el. Áprilisban kértek árajánlatot, néhány hét múlva megkezdődött a munka, és néhány hónap alatt elkészült a tér: van rajta egy játszóvár fészekhintával, hinta, forgójáték és rugós motor is – helyi és Hosszúperesztegen nyaraló gyerekek egyaránt használják. Szijártó László, a megyei közgyűlés képviselője úgy fogalmazott: fontos, hogy a játszótér ne csak a gyerekek, hanem szüleik közösségi tere is legyen. A családok és a közösségek jelentik ugyanis a megtartó erőt, ők a települések motorjai. Hosszúpereszteg felelős gazdálkodását is méltatta: a falunak voltak tartalékai, így készülhetett el önerőből a játszótér.