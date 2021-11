Összefogással született újjá a répcelaki intézmény

Több mint 300 millió forintból teljesen megújult a répcelaki iskola. A sárvári tankerület és az önkormányzat is nyert hozzá támogatást. Az uraiújfalui tagintézményben is jelentős fejlesztéseket hajtottak végre.

Tegnap tartották a projekt­záróját annak a nagyszabású iskolafejlesztésnek, amelyet Rozmán László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója még a 2017-es tanévnyitón jelentett be. Akkor elhangzott, 260 millió forintot nyertek az Akadály nélkül a hatékony tanulásért a répcelaki iskolában című pályázatukkal, melyből megvalósulhat az épület felújítása, és az uraiújfalui tagintézményben is komoly rekonstrukció történhet meg.

Ugyanakkor Szabó József, Répcelak polgármestere azt közölte, hogy az önkormányzat csaknem százmillió forintot nyert az iskola energetikai rekonstrukciójára. Így a tankerületi központ és az önkormányzat a két nyertes pályázatot összefésülve egy igazi huszonegyedik századi tanintézmény létrehozásán kezdett dolgozni.

Az időközben megemelkedő építőipari költségek fedezésére a tankerület többletigényt nyújtott be a kormányhoz, így végül csaknem 310 millió forintot fordíthattak a két iskola felújítására, modernizációjára.

A kivitelezés 2020 júniusában kezdődött a bontási munkálatokkal. Minden régi burkolatot eltávolítottak, kivésték a régi vezetékeket, leszedték a lámpákat, még a bejáratnál található lépcsőt is elbontották. Nyár végén érkeztek az építkezés fázisába, új járólapok és csempék kerültek a folyosókra, a vizesblokkokba, az osztálytermek laminált parkettát és új festést kaptak.

Évtizedes problémát orvosoltak, amikor a D épület tantermi ablakaira felszerelték a redőnyöket, az akadálymentesítés jegyében pedig rámpa és lift épült, valamint a bejárati aula is átalakult. A beruházás során megújult a természettudományi szaktanterem, a fejlesztőterem és a nyelvi labor, kicserélték a bútorokat, oktatást elősegítő eszközöket szereztek be. Idén ősszel csaknem 350 diák és 35 pedagógus örömére már a megújult épületegyüttesben kezdődhetett meg a tanítás.

A projektzárón Ágh Péter országgyűlési képviselő is részt vett, aki egyrészt megköszönte a diákok és a tanárok türelmét, hiszen az elhúzódó felújítás tőlük is sok lemondást követelt, másrészt, mint hangsúlyozta, azon vannak, hogy lépésről lépésre minél több iskolát tudjanak felújítani, ami most itt és a celldömölki általános iskolában sikerült is. A répcelaki fejlesztés kapcsán megjegyezte, azzal, hogy egy időben két nyertes pályázatnak is örülhettek, lehetővé vált, hogy az iskola teljesen újjászülessen.

Kiemelt képünkön: Ágh Péter, Szabó József, Király Annamária és Rozmán László a megszépült iskolaépületnél