Összefogott a falu – Gyűjtenek a gyászoló simasági szülőknek

Pénzt és tárgyadományt is gyűjtenek a családnak, amely lakástűzben elveszítette két családtagját, a nagymamát és a kilencéves Bencét. A kiégett lakás felújításához van szükség segítségre, az önkormányzat vállalta a koordinálást.

„A családnak mindene odaveszett! Kérünk mindenkit, hogy segítsük a szülőket a talpra állásban!” – tette közzé a simasági önkormányzat a július 26-ai tragikus tűz után. A múlt pénteken kigyulladt lakásban életét vesztette a kilencéves Bence és nagymamája, Ági néni.

A lakásuk lakhatatlanná vált, a szülők az önkormányzat egyik lakásába költözhettek ideiglenesen. – Ez négy önkormányzat tulajdona, ezúton is köszönöm a többi polgármesternek az együttműködést – mondta Molnár László, Simaság polgármestere. Nem csak így igyekeznek segíteni, hiszen megrendítette a település lakosságát a tragédia. Pénzadományt a 11773470-10902855 bankszámlaszámra várnak, aki pedig nem utalással segítene, hanem készpénzzel, az a simasági önkormányzatnál kitett gyűjtődobozba teheti lezárt borítékban a felajánlott összeget.

A kiégett lakás teljes felújításához van szükség a tárgyi adományokra, ablakot már kaptak, de burkolóanyagot, más belső építőanyagot szívesen fogadnak még. A simasági önkormányzat munkaerővel is segít: a lakásfelújításon dolgoznak majd, hogy minél előbb visszaköltözhessenek a szülők. A polgármester beszámolt arról, hogy az elsők között jelentkezett a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász, a munkájukra az érkező adományok elhelyezésében is számítanak. Ugyanis a család már most gondolt arra, hogy ha a számukra felajánlott tárgyakból és összegekből marad, az mindenképpen jusson el más rászorulókhoz.