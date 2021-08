Ősszel vehetik birtokukba a vépi bölcsisek új birodalmukat

A meghívóban feltüntetett hét napirendi ponton kívül a Különfélék között a vizesedő hivatali épület falait szárító készülék beszerzéséről is tárgyalt múlt héten Vép képviselő-testülete.

– Ott lesznek a parkolók, ez a bejárat, itt adják majd át a gyerekeket a gondozóknak a szülők, és ott kezdődnek a csoportszobák. Lesz babakocsi- tároló, játékraktár, mosdók és mosókonyha, dolgozói étkező – a testületi ülés elején Kovács Péter polgármester vezette körbe képviselőtársait az épülő bölcsődében. A tágas, színes, napfényes épület most 90 százalékos készültségű, szeptemberben gyerekek népesítik be, és bő egy hónap múlva ünnepélyesen is átadják.

A városházára visszatérve először Palotás Péter, a pénzügyi bizottság új tagja tett esküt a testület előtt. Utána egyhangúlag jóváhagyták a Vasivíz ZRt. gördülő fejlesztési tervét. Ebben több, Vépet érintő karbantartási munka is szerepel. Többen nyújtották be az igényüket, és több pénzre a helyi civil szervezeteknek meghirdetett 2021. évi pénzügyi támogatásra, ismertette a polgármester. A költségvetésben előirányzott 4,3 millió forintra 5,38 milliós igény érkezett be. Egyesével döntöttek az összegekről a képviselők, végül arra jutottak: a költségvetés elbírja, így megemelik az előirányzatot.

Az idén is pályázik Vép a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra: 150 köbmétert igényelnek, erről is határoztak a képviselők. Az igényeket a támogatás kihirdetése után lehet majd benyújtani. Öt cégtől kér be ajánlatot az önkormányzat a Szent Imre utcai járda több szakaszának felújítására, melyre 18,7 millió forintot nyert a város – dr. Hoós Anna sorolta fel a javasolt ajánlattevőket. Rendelet készült a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről – ezt is elfogadták a képviselők.

A Különfélék között Kovács Péter elmondta: egy speciális falszárítási eljárást forgalmazó cégre bukkant. A készülék árammal működik, a falazat szárítását építészeti beavatkozás nélkül éri el. Vizesedik ugyanis néhány falszakaszon a hivatal épülete, ezen kell javítani. A bekerülési költség mintegy 800 ezer forint. A felhelyezés előtt az összeg felét kell kifizetni, a másik felét csak egy év múlva, ha elégedett az ügyfél. Ha működik, hosszú távon tartós megoldást jelent, jegyezte meg. Megrendelik a készüléket, erről döntött a testület.

A Bánmajor melletti területtel kapcsolatban elkészült a szabályozási terv módosítása. Most partnerségi egyeztetésre küldik ki. Napelempark létesülne, ezért volt szükség a módosításra, derült ki. A Vép–Szombathely kerékpárútról is szó esett: elkezdik megkötni az adásvételi szerződéseket, miután felértékelték a szántóterületeket. Többen térítésmentesen átadják a városnak a földjük érintett részét, máshol tartós használatba kapják az érintett területet.

Kiemelt képen: Kovács Péter polgármester mutatta meg a bölcsődét