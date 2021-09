Összesen több mint 152 millió forintos beruházás valósult meg Kőszegen

Újabb felújított útszakaszokat, parkolót és járdát is átadtak a napokban a hónapok óta zajló út- és parkolófelújítási program részeként. Összesen több mint 152 millió forintos beruházásról számolt be Básthy Béla polgármester és Ágh Péter országgyűlési képviselő.

A programban a város több pontján indultak beruházások az idén: a most átadott utakat év elején az elsők között kezdték felújítani. A Károlyi Mihály utca 418 méter, a Sigray Jakab utca 257 méter, az Űrhajósok utcája 223 méter hosszban újult meg. Korszerűsítették a csapadékvíz-elvezetést, felújították az útpálya burkolatát. Az Űrhajósok utcájában mindkét oldalról szegélykő került a 6 méter széles út mellé és 218 méter hosszan, 1,2 méter szélességben térkő burkolatot kapott a járda, a szükséges kapubejárók kialakításával. A Károlyi Mihály utca 46,4 millió, a Sigray Jakab utca 21,6 millió, az Űrhajósok utcája 56 millió forintból lett korszerűbb.

Ünnepélyesen átadták a Sigray Jakab utca 28. számú társasház előtti parkolót is: ott a 34 parkolót, valamint az utat és járdát tették rendbe 105 méter hosszan 28,4 millió forintból. Megoldódott a csapadékvíz- elvezetés problémája is, és áthelyezték a parkolást nehezítő lámpaoszlopokat. – Olyan ponton állunk, ahonnan érdemes körülnézni. Van mögöttünk megoldott feladat; és előretekintve látszik, hogy van még megoldandó is. Azon dolgozunk, hogy az Ágh Péter országgyűlési képviselő segítségével elnyert 2,8 milliárd forintos kormányzati forrás minél több szakasz megújulására segítséget adjon – Básthy Béla polgármester fogalmazott így az átadón az Űrhajósok utcája–Sigray Jakab utca sarkán, majd sétára hívta a megjelenteket a társasház előtti parkolóba. Mint mondta, időszerű volt elvégezni a munkákat, a három egymás alatt épült társasház közül a középsőnek volt a legrosszabb állapotú a parkolója, ezért is vették be a programba.

Ágh Péter megjegyezte: míg korábban „eseményszámba” ment egy ilyen rendezvény, Kőszegen szinte már megszokottá válik egy-egy felújított útszakasz vagy parkoló átadása, az, hogy fejlődik a város. – Kőszeget ékszerdobozként, nem ipari városként ismerjük, a helyi adóbevételek nem nyújtanak elegendő fedezetet a szükséges útfejlesztésekhez, ezért van szükség kormányzati segítségre. Az ékszerdobozra vigyáznunk kell, ebben közös a felelősségünk. Mindig meg kell találnunk a partnerséget, hogy a várost együtt építhessük. Utak és parkolók újulnak meg, de figyelünk a műemlékállományra és arra is, hogy Kőszeg elérhetőségét javítani tudjuk: ezt szolgálja a vasútfejlesztés és a Szombathely– Kőszeg gyorsforgalmi út előkészítése is – mondta. Az átadón a Balog-iskola tanulói énekeltek.

Kiemelt képünkön: Ágh Péter (középen) és Básthy Béla az Űrhajósok utcája–Sigray Jakab utca sarkán