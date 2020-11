Őszi mesevilág Szombathelyen – Sétára fel! (Videó)

Nemsokára itt a tél, ezzel együtt érkeznek a hideg napok, de most még találkozhatunk napsütéssel és kellemes idővel. Szabadidőnket még felhasználhatjuk arra, hogy a természetben töltődjünk fel ebben a sokak számára stresszes időszakban, erre pedig Szombathely is jobbnál jobb lehetőségeket nyújt.

Mi is kimozdultunk, és tettünk egy jóleső sétát a megyeszékhelyen.

A Csónakázó-tó környékét jártuk be először. Bár ezt a helyet a koronavírus kirobbanása előtt is sokat választották sportoláshoz, a korlátozások óta még többen használják fel erre a célra. De nemcsak a sportolók érezhetik jól magukat itt. Olyanokkal is találkoztunk például, akik családi sétára jöttek ki a szabadba, és több kutyasétáltató gazdi is itt fárasztotta ki kiskedvencét.

A Csónakázó-tó után az emlékművet látogattuk meg, ahova már sokkal kevesebben látogattak ki az előző helyhez képest, a látvány viszont lélegzetelállító volt a környéken. A fák sárguló és hulló levelei igazi őszi mesevilágot varázsoltak elénk. Nem is csoda, hogy akadt pár szerelmes pár, akik ezt a helyet választották a délutáni sétához.

Utolsó megállónk a Gayer Park volt, ahol leginkább fiatalokkal találkoztunk, akik itt készítették el a csodás színekben pompázó, őszi fotóikat. Talán ez az egyik legtökéletesebb helyszín erre a célra Szombathelyen, ugyanis lélegzetelállító látvány tárult elénk itt is.

A sétánkat videón is megörökítettük: