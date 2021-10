Őszi vírus vagy Covid? A tünetek nagyon hasonlóak, az okozójuk azonban más – Dr. Prugberger László öntött tiszta vizet a pohárba

Szinte egyidőben azzal, hogy visszatértek a gyermekek a bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba, egyre többen keresték, keresik fel háziorvosukat felső légúti panaszokkal. Többen arról panaszkodnak, az idén a megszokottnál több a beteg, nem értik, miért.

Dr. Prugberger László szombathelyi háziorvos azt mondja, ilyentájt ez a normális, csak a pandémia idején elszoktunk tőle. Az előző szezonban a maszkhasználat és a higiéniás szabályok fokozott betartása valószínűleg gátat szabott ezeknek a betegségeknek, a kontaktusszám növekedése azonban nagyon is kedvez a náthát, köhögést, torokfájást, gyengeséget okozó őszi vírus terjedésének. Szólt arról is: súlyos, elhúzódó tünetek esetén, illetve, ha a beteg Covid-fertőzöttel volt kapcsolatban, kérnek koronavírustesztet.

– Mostanáig minden, általunk rendelt teszt negatívnak bizonyult. Ennek ellenére a Covid velünk van, továbbra is ajánlott a rendszeres kézmosás, kézfertőtlenítés. Fontos tudni azt is, jelenleg a védőoltás az egyetlen mód arra, hogy a koronavírust, vagy legalábbis annak súlyos lefolyását elkerüljük – hangsúlyozta dr. Prugberger László.

A vépi gyógyszertárban is jelentősen megnőtt a kereslet a megfázás elleni szerek iránt a tanév eleje óta. Dr. Németh Ákos, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas Megyei Szervezetének elnöke lapunknak elmondta, elsősorban a nátha elleni orrsprayk fogynak, továbbá a gyerekeknek szirup, a felnőtteknek pedig tabletta, illetve forróital-por formájában kínálnak a megfázás tüneteit enyhítő készítményeket. Hozzátette, még előfordulnak allergiás tünetek is, illetve felhívják a hozzájuk fordulók figyelmét arra, hogy a járványveszély még nem múlt el, ezért aki beteg, kerülje a közösségeket és a közösségi tereket.

Dr. Németh Ákos szólt arról is, a nyáron sok friss zöldség és gyümölcs fogyasztását javasolják, de most már egyre többen keresik a multivitaminokat, a C- illetve D-vitamin-tartalmú készítményeket. Mint mondta, ezeket érdemes nagyobb kiszerelésben megvásárolni, mert jobban megéri az áruk, használatuk pedig egyébként is több hónapon át ajánlott.

Utánakérdeztünk annak is: tapasztalható-e most valamiből készlethiány. A gyógyszerész elmondta, jelenleg egy vízhajtó hatású vérnyomáscsökkentő és annak a helyettesítő készítménye sem elérhető. Ha valakinek ilyenre lenne szüksége, visszairányítják a kezelőorvosához.

Kiemelt képünkön: Dr. Prugberger László háziorvoshoz is többen fordulnak légúti megbetegedés gyanújával