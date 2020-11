Öt előfizetőnknek kedvezett a szerencse

Előfizetőink hűségét jutalmazzuk decemberig zajló nyereményjátékunkkal: havonta automatikusan részt vesz a gépi sorsoláson az, aki a sorsolás napján legalább tíz éve, megszakítás nélkül érvényes Vas Népe-előfizetéssel rendelkezik. Ezúttal Cser Lászlónak (Rum), Fraknói Lászlónak (Szombathely), Horváth Kálmánnénak (Vönöck), Kocsis Györgynek (Körmend) és Nagy Sándornak (Jánosháza) kedvezett a szerencse. Képünkön: Fraknói László, Koós Melinda és Kocsis György a nyereményként kapott késkészlettel.

Minden hónapban más-más nyereménnyel készültünk olvasóinknak: tegnap egy bárdot, séfkést, kenyérvágó és szeletelőkést, konyhai ollót és élezőt is tartalmazó Kring-késkészletet adott át a nyerteseknek Németh Balázs megyei üzletszervezési vezető. Kocsis György 45 éve olvassa a Vas Népét. Már nyugdíjas, de így is fél 6-kor kel, az első dolga, hogy behozza a postaládából az újságot, amire még sosem kellett várnia. Szereti a politikai témájú cikkeket, a sportrovatot, a feleségével elolvassák a gyászhíreket is, de elölről, a címlaptól kezdik a lapot, és mindig végigolvassák. Korábban nem nyertek, azt is elárulta, hogy a késkészletet a legidősebb unokájának szánják. Az ugyancsak nyugdíjas Fraknói László több mint harminc éve fizet elő lapunkra: nála is a reggeli rituálé része, hogy kimegy az újságért. Először csak átfutja, aztán a reggeli közben olvasgatja. Ő hátulról kezd, a napi horoszkóppal – ami néha beválik –, utána folytatja a sporttal, a végére maradnak a napi aktualitások. Ők a feleségével megtartják a késeket: szívesen főznek, jó hasznát veszik minden darabnak.

Koós Melinda a 80 éves édesapja, Cser László helyett érkezett az átadóra. Melindától megtudtuk, édesapja a Vas Népét szereti, a jó késeket pedig nagyon értékeli. Ha disznóölésen segédkezik, arra speciális kései vannak, így nagyon örült a nyereménynek. Aki tegnap nem tudott eljönni szerkesztőségünkbe, azoknak is eljuttatjuk a készletet.