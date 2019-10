Öt újabb autótöltő Szombathelyen – Tizennyolcmillió forintba került a beruházás

Egy regisztráció és egy applikáció letöltése után most még ingyenesen használható a város öt legújabb elektromos töltőállomása.

Egy pályázati forrásnak köszönhetően öt új elektromos töltőállomással gazdagodott a város. A mintegy 18 millió forintos projekt ünnepélyes átadója csütörtök délután volt a Csónakozótó parkolójában.

Dr. Puskás Tivadar polgármester hangsúlyozta a beruházás fontosságát és kiemelte, egy kutatás szerint húsz év múlva az autók egyharmada elektromos lesz. Elhangzott, a töltőállomások üzemeltetését az NKM Mobilitás Kft. vállalta öt évre, míg a tulajdonos a szombathelyi önkormányzat. A finn Ensto gyártmányú 22 kilowattos elektromos gyorstöltőkkel egyszerre két autót lehet feltölteni. A töltés ideje függ a jármű típusától, vannak olyan autók, amelyeknél két óra is elegendő, más típusoknál pedig hat órára is szükség lehet egy teljes feltöltéshez, amely most még ingyenes, csak egy regisztrációra és egy mobilapplikációra van szükség hozzá.

Ha bárkinek kérdése lenne a töltéssel kapcsolatban, a töltőállomásokon található ügyfélszolgálati számot kell tárcsáznia, a hibabejelentéshez pedig a töltőállomás számát kell bediktálni – tudtuk meg Papp-Batta Alexandra projektmenedzsertől, aki a gyakorlatban is megmutatta a töltés menetét. Azt, hogy pontosan mikor kell majd fizetni a szolgáltatásért, még nem lehet tudni, és az sem tisztázott, hogy a számlázás idő- vagy teljesítményalapú lesz-e, ahogyan az árak sem ismertek még.

A sajtótájékoztató után dr. Puskás Tivadar polgármester meglátogatott még egy elektromos töltőállomást a Borostyánkő áruháznál, ráadásul úgy, hogy a szemléltetésre hozott elektromos autót maga vezette. A már említett helyszínek mellett az Uránia udvarban, az MMIK-nál és a vasútállomásnál találkozhatnak az új töltőkkel az autósok.