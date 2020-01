Ötletként indult, iskola lett belőle Kőszegszerdahelyen

Szülőkből, pedagógusokból, gyógypedagógusokból szerveződött csoport bő egy évvel ezelőtt. Feltett szándékuk, hogy tanulási akadályozottsággal élő gyerekeknek alapítanak általános iskolát lehetőség szerint Waldorf-szellemiségben. A helyszín bejárásán mi is ott voltunk.

A nem túl távoli jövőben az általános iskolára épülő kertészeti irányú szakképzést is álmodtak – mindehhez ideális helyszínnek bizonyult a 2016-ban bezárt kőszegszerdahelyi iskola. Karnyújtásnyira vannak attól, hogy az álom valóra váljon, bár most jön majd a munka java.

Helyszíni bejárást hirdetett szombatra a kőszegszerdahelyi iskolába a Vadvirág iskolakezdeményezés. Felhívásukban azt ígérték, megmutatják az iskolaépületet, a melléképületeket és azokat a területeket, amelyek felajánlásként érkeztek, és gazdálkodásra alkalmasak lehetnek. Jöttek is szép számmal érdeklődők. A szombathelyi Gerencsér családdal együtt érkeztünk. Mint kiderült, az alapgondolat az övék: 14 éves Boján fiuk különleges, sajátos nevelési igényű gyermek. Értelmes és tartalmas jövőt szánnak neki, célokat, hosszú távon pedig munkalehetőséget. Szeretnék, ha mindez egy olyan elfogadó és befogadó közösségben valósulna meg, ahol Boján otthon érzi magát, ahol maximális figyelmet és fejlesztést kap emberileg, szakmailag. Hamar lelkes csapat verbuválódott az ötletükre.

– Először épületet kerestünk – meséli Gerencsér Zoltán –, olyan helyet, ahol adottak a feltételek, hogy szakmát tudnak adni a gyerekeknek. Először egy éve, január 5-én néztük meg belülről az iskolát, amiből mintha előtte nap távoztak volna a gyerekek, annyira ép és teljes maradt a berendezése. Takács Péter polgármester úr nyitott ajtót, és azonnal felajánlotta a segítségét. Október 9-én írtuk alá a bérleti szerződést az épületre 10+1 évre. Nehézséget jelentett, hogy mivel öt falu közös tulajdona az iskolaépület, öt képviselő-testülettel kellett egyeztetni. Végül egyhangú döntéssel kaptuk meg az épületet tízéves hasznosításra.

Takács Péter, Kőszegszerdahely polgármestere lelkes és bizakodó, ő is jelen volt a szombati bejáráson: – A kezdeményezés a szándékunk szerint való, mindenképpen iskolai célra akartuk hasznosítani az épületet. Öt településé a tulajdon, amit bérbe adtunk, és nincs kizárva, hogy tovább lehessen bérelni – mondja. Az csak véletlen egybeesés, hogy ő kertész, és a terület adottságai miatt kertészeti képzést tervez hosszabb távon az iskola. A gépeit mindenesetre rögtön felajánlotta, ha ezzel segíteni tud.

Galambos Tímeára és kollégáira vár tavasszal a pedagógiai program kidolgozása, ezt kell benyújtaniuk az Oktatási Hivatalhoz az engedélyhez. Többségük jelenleg is Waldorf-pedagógusként dolgozik, ezt a szellemiséget szeretnék továbbvinni az intézményben. Több fórumon egyeztettek már. Az eszköz-feltételrendszernek megfelelnek, a személyi feltételek tekintetében pedig az évek alatt kiépülő, felmenő rendszerű iskolát terveznek. Az első évben egy első osztállyal indulnának szeptemberben. És terveznek egy összevont, korcsoportos osztályt is, akár csak néhány fővel, ahol Bojánnak lennének társai. A kéttanítós modellben egy gyógypedagógus és egy osztálytanító működne együtt, és legfeljebb tíz gyerekkel számolnak. (Ez az osztály összetételétől is függ. A súlyosabb állapotú gyerekek több törődést igényelnek.)

Az osztálytanító tanítja a tantárgyakat epochális rendszerben (azaz nem feltétlenül heti órarend szerint). Vele párhuzamosan dolgozik a gyógypedagógus: egyéni, kiscsoportos fejlesztést ad a gyerekeknek. Azt vallják: „Gyermekeink egészségi állapota és viselkedése éles tükörként mutatja korunk és társadalmunk nehézségeit, visszás jelenségeit, egyensúlytalanságait… A természeti környezet, a növények és állatok közelsége, a velük való munka, az értük való felelősségvállalás, az elég nagy szabad tér, a kis létszám és lassabb élettempó alapvető hiány ma a gyermekek életében, tanulási folyamataiban. Ha szeretnénk harmóniában, egyensúlyban lévő gyermekeket nevelni, az ezekből a minőségekből kibillent gyerekeket gyógyítani, támogatni, akkor ezek a feltételek nagyon fontosak. A természettel való mélyebb kapcsolat, a természet ritmusainak mindennapos átélése gyógyító lehet gyermekeink számára. A földdel, növényekkel és állatokkal való folyamatos tevékenységek egyben életszerű tanulási folyamatokat ébresztenek.”

Az előkészületek nem igényelnek túl sok időt: egy tisztasági festés és a rendrakás után feladat még az épület külső hőszigetelése. Jól felszerelt a tornaterem, a szaktantermek, a szertár, az öltöző, a hátsó részben van egy új mosdóblokk és újak a külső nyílászárók. A kert alatt ott a patak, a műhely – kívánni sem lehetne ideálisabb környezetet. Kaptak terület-felajánlást hasznosításra, mesélik az alapítók – a kertészeti képzés két-három tanév múlva szintén elindulhatna. Hiányt pótolna a kezdeményezés, amelynek a formája a következő hetekben dől el.