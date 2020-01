Ötödik alkalommal rendezték meg a mérnökbált – Jótékonyságra is sor került

Ötödik alkalommal rendezett bált a Vas Megyei Mérnöki Kamara: a Weöres Sándor Színház Krúdy Klubjában folytatták a hagyományt.

Pezsgős fogadtatásban részesültek szombaton este a vendégek, a központban pedig most is a humor állt. A jótékonysági árverésen ezúttal a Vas Megyei Mérnöki Kamara legújabb, 2019-ben megalakult hírközlési és informatikai szakcsoportját ábrázoló Kálmánchelyi Zoltán-karikatúrára licitálhattak első körben a jelenlévők. Az Esőemberke Alapítvány által működtetett szombathelyi Holnap Háza Lakóotthon autista lakói is rajzoltak a mérnökbál árverésére. A jótékonysági licitáláson befolyt összeget, továbbá a tombola bevételének felét – összesen csaknem félmillió forintot – ajánlotta fel a kamara a Szombathelyi Hospice Alapítványnak. Beszédet mondott dr. Nemény András, Szombathely polgármestere, dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke és Nádor István, a Vas Megyei Mérnöki Kamara elnöke.

Kamarai elismerést vehetett át Tóthné Temesi Kinga, Hantos Zoltán, Horváth-Őri Györgyné, valamint Szabó Eszter. A fiatal mérnököknek járó díjat – ígéretesen kezdődő pályája elismeréseként – Polgár Zsófia kapta.

A mérnökbálon Kőhalmi Zoltán Karinthy-gyűrűs humorista standupfellépése szórakoztatta a nagyérdeműt a WS Színház Krúdy Klub­jában.