Otthonfelújítás saját kezűleg – A döntés előtt gondoljuk végig, van-e elég időnk és kézügyességünk

Ki elvből, ki kényszerűségből, de egyre többen döntenek úgy: saját kezűleg vágnak bele a lakásfelújításba. Az internetről elméletben ma már bármit megtanulhatunk: festeni, burkolni, fúrni, csapot bekötni. A szükséges alapanyagok bárki számára elérhetővé és könnyen használhatóvá váltak. Kérdés, megéri-e.

Előnyök és hátrányok

A végső elhatározás előtt gondoljuk végig, mennyi szerszámunk van és mennyit kéne még költeni a szükséges eszközökre. Ha a mérleg nyelve az utóbbi irányba dől, számoljuk ki, anyagilag mikor járunk jobban. Aki kivitelezőt fogad, annak nemcsak a tényleges munkával, de az anyagbeszerzéssel sem kell foglalkoznia. Ideje biztosan több marad, de tény: ennek ára van.

Bontani mindenki tud?

A pénztárcánkat is kíméljük, és talán a szakemberek is előbb munkához látnak, ha megfelelően előkészítjük a terepet. A bontási munkálatoknak bátran vágjunk neki magunk, de jó ismerni néhány házi praktikát. A régi tapéta például könnyebben megadja magát, ha először vastag ecsettel bevizezzük, és csak azután kaparjuk le a falról, ha megszívta magát. Ha ez nem segít, próbálkozzunk tapétaleoldó folyadékkal. A parkettát egy helyütt fel kell feszíteni, utána kézzel felszedhető. A csempe leverése sem túl bonyolult, de ha nagy a felület, nem mindegy, hogy kis kézi szerszámmal vagy nagy géppel haladunk. Mindeközben gondoskodjunk a hulladék elszállításáról is, különben akadályozzák a további munkát.

Ha papíron megy, a falon is sikerül?

A festéshez nem árt némi kézügyesség. Legalább ilyen fontos azonban az is, hogy mennyire készítjük elő a terepet és milyen anyagot használunk. Ideális esetben a meglévő egy-két réteg festék elbír egy újabbat, ha nagyon vastag, érdemes lekaparni. A barkács­áruházakban beszerezhető kész glett nagyban megkönnyíti a hibák kijavítását. Ajánlatos kiszámolni azt is, mennyi festékre lesz szükségünk: 7-8 négyzetméter falfelület általában egy liter festéket igényel. Ezt a számot kell tehát annyiszor beszoroznunk, ahányszor szeretnénk átfesteni a falat. Kisebb és nagyobb kiszerelésben is árulnak előre kikevert festéket, így megoldható, hogy ne vesszen kárba sok anyag.

A laminált padló könnyen lerakható

A laminált padlót érdemes két napon át abban a helyiségben tárolni, ahova szánjuk. Erre azért van szükség, hogy a lapok a szoba hőmérsékletét át tudják venni. Fontos, hogy a helyiségben ne legyen magas a páratartalom és alacsony a hőmérséklet. Az egyenetlenségeket aljzatkiegyenlítővel korrigáljuk, a régi burkolatot pedig csak akkor tartsuk meg, ha megfelelően síkban van. Fóliájából párazáró, illetve hang- és hőszigetelő fajta is kapható, válasszuk a nekünk legmegfelelőbbet. A falak mentén hagyjunk egy körülbelül 10 mm-es hézagot, majd az első teljes lapot úgy helyezzük le, hogy a padlólap csapja a fal felé nézzen! A lapokat először hosszában, majd keresztben kell óvatosan egymásba illeszteni. A sor utolsó darabját vágjuk méretre, a következő sort pedig indítsuk a leeső darabbal. A legideálisabb soreltolás körülbelül 50 centiméter. A szegélyléceket ragasztóval, tiplivel, facsavarral vagy speciális, felfogó kapoccsal is rögzíthetjük a falhoz, a sarkoknál pedig vágjuk élbe a darabokat.

Kiemelt képünkön: A festéshez nem árt némi kézügyesség. Ajánlatos kiszámolni, hogy mennyi festékre lesz szükségünk