Ötven civil szervezet is bevetésre készen

A Vas Megyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztálya felhívással fordult a megye civil szervezeteihez, hogy szükség esetén segítsenek szállítási kapacitással a koronavírus-járvány kapcsán vett minták szállításában. A felhívásra két nap alatt több mint ötven civil szervezet jelentkezett.

Gőzerővel folyik a felkészülés arra a helyzetre, amikor a fertőzések és a megbetegedések tömegessé válnak. Egy héttel ezelőtt a Vas Megyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztálya felhívással fordult a megye civil szervezeteihez. A megyei tiszti főorvos által aláírt körlevélben olyan egyesületek és alapítványok jelentkezését várták, amelyek vállalnák, hogy segítséget nyújtanak az Országos Mentőszolgálat által elvégzett mintavételezést követően a szállítási feladatok koordinálásában és a mintáknak a győri laborba való eljuttatásában.

Két nap alatt a megye szinte minden szegletéből több mint ötven, gépjárművel rendelkező szervezet jelentkezett be az adatbázisba. Egyebek mellett sport- és tűz oltó-egyesületek, szo ciális, egészségügyi és kulturális egyesületek ajánlották fel kapacitásukat. Némelyik szervezet 2-3 járművet is csatasorba tud állítani, ha a szükség úgy hozza. Bejelentkezett az egyházasrádóci önkéntes tűzoltó-egyesület is. Szijj István elnöktől megtudtuk: a 120 éve működő egyesületnek 72 tagja van. Évente 8-10 bevetésük van a térségben. Az egyesület a tulajdonában lévő Opel Vivaro 9 személyes kisbuszt ajánlotta fel a minták szállítására, sofőrrel együtt.