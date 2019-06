Ötven motor gurult Kenyeribe Feriért – Egymillió forint adományt adtak át

Pünkösdvasárnap mintegy ötven motoros érkezett Kenyeribe, hogy a 13 éve motorbalesetet szenvedett Poós Ferenc motoros társukat meglátogassák, és a további rehabilitációjára összegyűlt támogatást átadják.

Pünkösdvasárnap csillogó óriásmotorok végeláthatatlan sora fordult be a falu főutcájára. Egy háromkerekű „Strike” hátsó ülésén, egy ismerős arcú fiatalember igyekezett mindenkinek integetni. Szemét elhomályosították az öröm könnyei, hogy újra „motoron” ülhet, az övéi között, a motorosok nagy családjában, ami addig a bizonyos napig számára is a legfontosabb volt a világon.

Egy pillanatra lehunyta a szemét. Gondolatban újra ott ült a motorján azon a 2006. májusi napon. Aztán valami történt abban a kanyarban, szeretett motorjában tönkrement valami. A következő pillanatban már a mentőket hallotta: „nagyon súlyos a sérülése”. Közel fél évig feküdt kómában, amikor újra az élni akarása győzedelmeskedett. Édesanyja, a család, a testvére és fia adott erőt a gyógyulásához. Újra megtanult beszélni, mozogni és élni. Akaraterejének köszönhetően ma újra otthon élheti életét.

Kóbor István és Csuka Zoltán, a két jó barát – akiknek a csodaszép napot is köszönhette – óvatosan segítették ki a motor hátsó üléséből Ferit. A templom mögötti területen, a jánossomorjai Őrvidék Kapuja Motoros Baráti Kör és barátaik, a kenyeri barátok és ismerősök között lépkedtek. Feri gyógyítása már ma megkezdődött: egy jó szó, egy ölelés, egy kézszorítás, és már könnyebb is az élet, szebb is a holnap. Aztán egy bukósisakot adtak körbe, amibe a szervezők által gyűjtött pénz mellé, a megjelentek is betehették adományaikat. Közel egymillió forintot adtak át Poós Ferencnek és édesanyjának hozzájárulásként, egy úgynevezett „3D Vertical” kezelés elkezdéséhez. A bensőséges hangulatú, motoros látogatás után újra felbőgtek a vasparipák és a népes konvoj elhagyta Kenyerit. A motorok hangja lassan elhalkult, újra eszembe jutott a Feri által idézett, egyszerű dalszöveg nagy igazsága: „illa-berek, nádak-erek, a motorosok jó emberek”.

Civil/Pörneczi Tamás