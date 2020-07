Ötven új, korszerű ágy a Markusovszky kórháznak (Fotógalériával)

Ötven új, elektromos intenzív ággyal gazdagodott a Markusovszky kórház. Tegnap volt az átadó.

Professzor dr. Nagy Lajos főigazgató mondott köszönetet az egyenként mintegy egymillió forint értékű ágyakért. Elmondta: az elmúlt hónapok jelentős többletmunkát jelentettek a kórháznak, ám egyúttal számos olyan beruházás is történt, amelyek megteremtették az esetlegesen több beteg ellátásának feltételeit. Ám ahogy a koronavírus-járvány első hullámával sikeresen megbirkózott a megye, úgy fel kell készülni egy várható újabb csúcsra is. Ennek a felkészülésnek a része az a most érkezett, központi állami forrásból beszerzett ötven modern kórházi ágy, amelyeket további eszközök, monitorok követnek majd.

Dr. Hende Csaba, Szombathely parlamenti képviselője, az Országgyűlés alelnöke köszönetet mondott a kórház 1300 dolgozójának és minden olyan szervezetnek, amely hozzájárult ahhoz, hogy Vas megye országosan is kiemelkedő színvonalon birkózott meg a járvánnyal. Kiemelten gratulált professzor dr. Nagy Lajos főigazgatónak, aki a héten eddigi munkásságáért és a járvány idején tanúsított kiemelkedő tevékenységéért Dr. Batthyány Strattmann László-díjban részesült. Hangsúlyozta: a kormány mindig gondoskodott és ezután is gondoskodni fog a kórház szükségleteiről, a magas szintű betegellátás feltételeinek biztosításáról. Harangozó Bertalan kormánymegbízott kiemelte: a szolgálattevők helytállása, szaktudása, valamint a lakosság fegyelmezettsége segített megbirkózni a járvány első hullámával, azonban nem szabad elfelejteni, hogy a járványügyi készültség még érvényben van.

A különböző pozíciókra beállítható, szállítható, számos csatlakozó- és rögzítőegységgel ellátott ágyak már fel is váltották a régieket az intenzív betegellátó osztályon. A korszerű eszköz működését dr. Holtai Zoltán, az osztály helyettes főorvosa mutatta be a sajtó képviselőinek.