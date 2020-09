Ötvenévesen kezdett el írni – Cserős Máriával találkozhatott a közönség a Berzsenyi könyvtárban

Cserős Mária költőt, meseírót ismerhette meg a közönség szombaton a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. A számos díjjal elismert alkotónak eddig tíz verseskötete jelent meg, legutóbb pedig meséit is kiadták.

– Az ünnepi könyvhéten egy megye könyvtárának az is a feladata, hogy bemutassa azokat az embereket, akik nem országosan ismertek – ezekkel a szavakkal nyitotta meg Zsigri Mária szombaton azt az író-olvasó találkozót a könyvtárban, ahol a számos díjjal elismert Cserős Mária költővel, meseíróval találkozhatott a közönség.

Mária az írással ötvenéves korában kezdett el foglalkozni, a késztetést, hogy írnia kell, egy tragikus baleset hírének hallatán kezdte érezni. Azóta mintegy tíz verseskötete jelent már meg, és most kötet alá rendezte meséinek gyűjteményét is Nagyanyó meséi címmel, amelyből egy rövid, humoros állatmesét el is mondott, általános derültséget keltve ezzel a közönség soraiban.

Mária szegény családban született, sok nélkülözésben volt része, idős korára azonban az írás rengeteg örömet adott neki. Mint hangsúlyozta, csak ihlet után tud írni, viszont ha az megjön, azonnal munkához kell látnia, mert tapasztalatból tudja, ha az ihlet elszáll, soha többé nem jön vissza.