Óvodákba és iskolákba szállítanak fertőtlenítőszert

Augusztus 29. és szeptember 4. között Szombathelyen vehetik át a köznevelési intézmények fenntartói az iskoláknak és óvodáknak központilag biztosított fertőtlenítőszereket.

A sárvári tankerülethez tartozó 23 intézménynek hétfőn szállították el a vegyszereket, és mindjárt ki is osztották azokat az iskoláknak. Rozmán László tankerületi igazgató elmondta: köszönet illeti a sárvári közös önkormányzati hivatalt, akik a fuvart biztosították.

Az egyházmegyei iskolák fenntartója is magához vette már a szállítmányt, a Brenner János Nevelési és Oktatási Központ hétfőn készült az átvételre. Englert Zsolt igazgató elmondta: bőségesen felkészültek saját készlettel is, így nem sürget az idő, de így is nagyon örülnek az adománynak, mert fertőtlenítőszerből jelentős mennyiségre van szükség.

Keddtől az iskolába lépéskor minden diáknak fertőtlenítenie kell a kezét, és a takarításoknak is része felületek fertőtlenítése. Véghné Busits Hilda, a premontrei gimnázium igazgatója arról számolt be, hogy augusztus utolsó hetében alapos fertőtlenítéssel készültek fel a tanévkezdésre, amit ezentúl kéthetente megismételnek. Ezzel a munkával a fenntartó egy speciális takarító céget bízott meg. Fertőtlenítőszereket is elhelyeztek iskolakezdésre a bejáratoknál és a tantermekben is, kedden mennek a központi csomagért, ami jó lesz utánpótlásnak.

Imre Viktória perenyei polgármester hétfőn elsőként hozta el a nyolc flakon fertőtlenítőszert, melyeket az Aranyhíd Óvodában helyeztek el. Már februárban felszerelkeztek vegyszerekkel, maszkokkal és kesztyűkkel, sőt még egyszer használatos ruhát is vásároltak a biztonság kedvéért. Nem jelent különösebb gondot a gyerekeknek a fertőtlenítő használata, hiszen otthon is megszokták már – árulta el Bóka Izabella óvodavezető. Még segítenek is, odahozzák a játékaikat lepermetezésre. Néhány kisgyerek bőre allergiás tünetekkel, kiütéssel reagál a fertőtlenítőszerre, az ő kezecskéjüket, a szülővel való egyeztetés alapján speciális szerrel, alapos, meleg vizes mosással tisztítják meg.

Az ő szintjükön a vírusról is beszélgetnek a gyerekekkel – persze csak játékosan, hogy ne okozzanak riadalmat.