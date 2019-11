Pályázati forrással és önerővel újították meg a közösségi teret Szőcén

Megújult a rimányi falurész művelődési háza, az egykori iskolaépület. Azt remélik, a csaknem 30 millió forintos ráfordítással modernizált épület igazi közösségi színtér lesz, például konditermet alakítanak ki, arra van most igény.

„Éljük a magunk életét – nem önző módon, és nem úgy, hogy másokat csak ahhoz való eszköznek tekintünk, de nem is önzetlenül, hanem önállóan és saját meggondolásunkból eredően, a mások és magunk iránti kötelességeink okos egyeztetésével” – Thomas Mannt idézve a magánélet és a közösségi lét összehangolásáról, harmóniájáról beszélt V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő a felújított szőcei, rimányi közösségi ház avatóján.

Mint mondta, egy település feladata mindkettőhöz, a magán- és a közösségi élethez megadni a feltételeket. Vagyis az otthon csendjét, valamint a közösségi tereket. Évtizedekkel ezelőtt művelődési háznak, kultúrotthonnak nevezték – most hívjuk közösségi háznak. Kicsit mást jelöl, kicsit talán fontosabb, hogy jelzi az elnevezés magát a célt, a közösséget. Mert közösségi tér tulajdonképpen a buszmeg­álló, a templom előtti tér, egykor az volt a tejcsarnok. Minden találkozási hely az. Amelyek megszűntek, azok hiányát pedig pótolni kell – így tett most Szőce. Fontos, hogy modern, hőszigetelt, energiatakarékos az épület, de fontosabb, hogy találkozások helye lesz – méltatta a beruházást V. Németh Zsolt.

Három éve adott be pályázatot és tavaly nyert forrást a szőcei önkormányzat az egykori iskola felújítására. Költségvetési és műszaki áttervezések sora kísérte a kivitelezést, például pótmunka volt a mintegy egymillió forintos padozatcsere és a csaknem ötmillió forintos tetőcsere is, mindkettőt önerőből tette az építkezéshez az önkormányzat. Összességében mintegy 30 millió forintos felújítás zárult – mondta Tornyos Ottóné polgármester.

Az épület hasznosítására többféle ötlet felvetődött. Az biztos, hogy a rendelő itt működik a jövőben is, a nagytermet fitneszteremmé alakítják, a jövő évi költségvetésben igyekeznek forrást szorítani kondigépek beszerzéséhez. Most erre van igény – most így formálódik a szőcei közösség.