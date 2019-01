Pályázati lehetőségekről civileknek – tájékoztató a Berzsenyi-könyvtárban

Más a kiíró, van már egyszerűsített pályázati lehetőség, és külön figyelmet kap az adatkezelés: pályázati tájékoztatót hallhattak tegnap civil szervezetek képviselői a Berzsenyi könyvtárban.

A Nemzeti Együttműködési Alap pályázati forrásait idén a Bethlen Gábor Alapkezelő koordinálja, így változott a bankszámlaszám, amelyre a kétezer forintos pályázati díjat utalni kell – ez az egyik legfontosabb változás a pályázati rendszerben, mutatta be Nagy Kriszta, a Vas Megyei Civil Információs Centrum munkatársa. Az összevont támogatásoknál 3 millió, illetve 4 millió forint a felső korlát, néhány kivétellel. Pályázatot benyújtani csak elektronikus úton lehet, és továbbra is kollégiumokhoz kell címezni az igényeket – érdemes alaposan megnézni, mire jogosult egy-egy civil szervezet. Például egy nemzetiségi kulturális programot megvalósító szervezet, mondjuk egy német nemzetiségi kórus a „nemzeti összetartozás” címén pályázzon.

Több nemzetközi lehetőséggel is élhetnek a szervezetek, határon túli partnerszervezetekkel együttműködve is lehetőségük van pályázni, de ne felejtsék el az együttműködési nyilatkozatot csatolni. Sőt a határon túli partnerszervezetek önállóan is pályázhatnak az összevont támogatások között.

Szükséges továbbra is a regisztrációs nyilatkozat, adatváltozás esetén újra kell küldeni. Újdonság az adatkezelési nyilatkozat: azt a hivatalos képviselők és a kapcsolattartó nevére kell kitölteni, nem a pályázó szervezet nevére. Formai kizárást von maga után, ha az adatlapon nem szerepel. Az összevont keretre február 21-én jár le a beadási határidő, utána nyílik meg az egyszerűsített keret – ez új lehetőség. Összesen 199 millió forintot osztanak szét, leg­alább 100 ezer, legfeljebb 200 ezer forint a pályázható összeg. Tartalmi bírálat nincs, aki a leggyorsabb, az nyer, ha megfelel a formai követelményeknek.