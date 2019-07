Pár éve fut, maratont nyert – Hat órán keresztül annyit fut majd, amennyit csak bír

Mindössze három éve kezdett futni, és máris valóra váltotta álmát: lefutotta a maratont. Borbás Tibor a hosszútávú futóversenyeken korosztályában rendre a dobogón végez.

Korábban már írtunk a 12 tagú táplánszentkereszti családról, amelyiknek minden tagja sportol. A családfő, Borbás Tibor 43 éves volt, mikor karatézni kezdett és 60 is elmúlt már, amikor a futással elkezdett komolyabban foglalkozni. Akkor úgy nyilatkozott, különösebb tervei nincsenek új választott sportjával, talán csak annyi, hogy idén végre szeretné lefutni a maratont. Azóta ez meg is történt, Tibor a pünkösdi hétvégén tizenkettedik alkalommal megrendezett Keszthelyi Kilométereken futotta le a maratoni távot, ráadásul kategóriájában (61+) az első helyet szerezte meg: 04:14:38-as idejével. Ez meglehetősen jó időnek számít ebben a korcsoportban, főleg, hogy olyan futókat utasított maga mögé, akiknek az egész életük a futásról szól és az Ultra Balatont is többször lefutották már, míg Tibor mindössze három éve fut. A maratoni távra tavasszal, a Savaria Félmaratonon melegített be, ahol korcsoportjában – 55 év felettiek – második lett. Tibor persze a maratoni táv lefutása után sem dőlt elégedetten hátra. Június 23-án a tizedik Győr–Lipót futóversenyen (26,4 km) a 60 év feletti kategóriában harmadik lett, múlt vasárnap pedig Zalaegerszegen a III. RESTART- Félmaratonon ismét győzni tudott korcsoportjában.

Ezenkívül ott volt az indulók között a közelmúltban Bükön, illetve Jánosházán megrendezett félmaratonokon is, ahol összesítettben mindkét esetben az első harmadban sikerült végeznie. Már zsebében az előnevezés a szeptember 29-i Budapest Maratonra, jövőre pedig szeretne indulni a Sárvári 6/12/24 órás futáson, ahol a tervek szerint hat órán keresztül annyit futna, amennyit csak bír, legalább hatvan kilométert. Persze a család többi tagjai is sorra szállítják az eredményeket, kisebbik fia, Borbás Tibor Szabolcs most éppen a világ egyik legkeményebb ultramaraton versenyére, a Görögországban rendezett 246 kilométeres Spartathlonra készül.