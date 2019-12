Pár perc alatt kész a pecsenye!

Ma a Vas Népe fotórovat-vezetőjének, Szendi Péternek a konyhájába látogatunk, ahol beavat minket a gyorsan asztalra varázsolható, finom húsételek elkészítésének titkába.

Péter nem titkolja, hogy nagyon szeret finomakat enni, a tűzhely mellett tüsténkedni azonban már kevésbé. Ehhez társul a fotóriporteri munkával járó zaklatott időbeosztás és az egyedülálló férfi önellátási kényszere. Nem csoda, hogy kollégánk kereste a lehetőséget, hogyan lehetne gyorsan, jó minőségű húsételeket varázsolni. Vendéglátós ismerősei adták meg a választ: szuvidálni kell. Megtudta, hogy az éttermekben elterjedt ételkészítési módszer – amelynek segítségével perceken belül omlós sült kerül a vendég asztalára – ma már a háztartásokban is elérhető.

– Barátaim a zárt rendszerű szuvidálógépet ajánlották – mutatja a mindent megoldó herkentyűt, és már magyarázza is: – A szuvidálás azt jelenti, hogy az ételt viszonylag alacsony, hatvan fok körüli hőfokon, több órán keresztül előfőzzük. A hőmérséklet és az időtartam a nyersanyag típusától függ. A vákuumfóliába burkolt étel szuvidálás közben megpuhul, de nem fő szét. A szuvidált terméket hűtőben akár két hónapig, fagyasztóban két évig is el lehet tartani.

Péter elsősorban a húsokra specializálta magát – bár szuvidálni lehet más ételféleséget, például kockára vágott zöldséget, gombát is. Havonta általában kétszer szakít rá időt, marhahúst, csirkecombot, csirkemellfilét vásárol nagyobb mennyiségben. A húst adagonként egy ugyancsak speciális géppel légmentesen lefóliázza és már mehet is a szuvidkádba. Fontos, hogy a 8,5 literes tartályba csak akkor szabad betenni a húsokat, amikor a víz a szükséges hőmérsékletet elérte. Mivel elég lassan melegszik fel ekkora mennyiség, Péter a meleg vizes csapból szokta feltölteni, hogy a folyamatot gyorsítsa. Az elindított, tetővel letakart szuvidálót nyugodtan magára lehet hagyni, a vizet állandó hőmérsékleten tartja, majd a szükséges idő elteltével automatikusan kikapcsol. Ekkor már csak ki kell szedni belőle a csomagokat és lezárva, felcímkézve a hűtőbe pakolni. Amikor az ember hazaesik a munkából, csak elővesz egyet, felvágja a fóliát és kevés zsiradékban vagy akár sütőben néhány perc alatt készre süti a húsételt. Ha sütőpapírra helyezi a tepsibe, még mosogatni is alig kell… Péter egyik kedvencének, a centi vastag, tenyérnyi marhabélszínnek ahhoz, hogy mediumra süljön, elég 2-2 perc sülés mindkét oldalán. A részünkre elkészített csirkemellcsíkokat a fóliából kiszabadítás után 2×4 percig pirította extra szűz olívaolajon, de tapasztalatai szerint a szuvidált csülöknek is elég húsz perc, hogy ropogósra süljön. És akkor még nem mondtuk el a módszer minden előnyét.

– A szuvidálás jó lehetőséget ad a pácolásra is. Mielőtt a húst a vákuumfóliába teszem, egy keverőtálban pácot készítek. Extra szűz olíva­olajba fokhagymát, hagymát, paprikát, friss petrezselymet, kurkumás fűszerkeveréket, kevés sót teszek, összekeverem, beleforgatom a húst és úgy megy a zacskóba. A száraz csirkehús mellé van, hogy angolszalonnát darálok.

Mielőtt még azt hinnénk, hogy egy igazán pofonegyszerű technikáról van szó, két dolgot el kell árulnunk. Az egyik, amit olvasóink talán már sejtenek, hogy a vákuumfóliázás és a szuvidálás kellékeinek beszerzése néhány tízezer forintos befektetéssel jár. A másik, hogy minden kezdet nehéz, így a megfelelő hőfok és szuvidálási idő kikísérletezéséhez a legjobb receptek ellenére is kell némi türelem. Fotós kollégánk azonban állítja: aki egyszer kipróbálja, az biztosan megszereti ezt az újszerű konyhai technikát.