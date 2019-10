Parfüm, sajt és divat Szombathelyen

Általános és középiskolás csoportok számára készített tematikus programot az Agora-Művelődési és Sportház: Párizsba kalauzolják képzeletben a diákokat: három tematikában kapnak ízelítőt a városból a fiatalok.

Párizs és az ősz Ady Endre versében kerül középpontba, ám a város és az évszak társítása nemcsak a költőt ihlette meg, hanem az Agora-Művelődési és Sportház munkatársait is, hiszen október harmadik hetére tematikus programot szerveztek iskolás csoportoknak – felső tagozatos és középiskolás korosztálynak. Borsos-Lajos Krisztina rendezvényszervezőtől, ötletgazdától megtudtuk, hogy most ősszel már a második felvonásban mutatják be az Egy nap Párizsban című több alkalmas, másfél órás programjukat.

– Az volt az alapötletünk, hogy mivel a gyermek szakág nagyjából csak 12 éves korosztályosokig mozgatta meg a fiatalokat, elgondolkoztunk, hogyan tudnánk nyitni a felsősök és a középiskolások fe­lé – mondta el. Hozzátette:

– Szerettünk volna fiatalos módszertant alkalmazni, felkelteni a diákok érdeklődését a téma iránt videóvetítéssel, továbbá olyan, az adott országra, városra jellemző témakörökkel, amelyek a legfontosabbak az adott kultúrában – tudtuk meg a rendezvényszervezőtől. Párizzsal összefüggésben a gasztronómiából, a parfümök és a divat világából kapnak ízelítőt a tizenévesek.

A divatsarokban Katonáné Nagy Mária, rendezvényszervező vezeti be a Brenner János Általános Iskola és Gimnázium 11. osztályának első kis csapatát. – Azt tudtuk, hogy több réteg ruhát viseltek a korabeli nők, de azt nem, hogy reggelente 12 ruhadarabot kellett felvenniük (nem úgy, mint napjainkban, hogy egy póló és egy nadrág elég), egy külön embert kellett alkalmazniuk a felöltözéshez – mondta el Radócz Eszter.

– Érdekesnek találtam, hogy a férfiaknál jelent meg először a magassarkú cipő – ezt pedig már Lénárd Anna fűzte hozzá. Amíg az ifjú hölgyek a divat világában merültek el, fiúk egy csoportja a parfümkészítésről bővítette ismereteit Geosits Judit, rendezvényszervező vezetésével. – Alkoholba cseppentjük bele az illóolajokat, és utána ahhoz választanak színt, hogy milyen illatot kevertek – mondta el Geosits Judit.

A harmadik teremben, a látványkonyhában lányokból és fiúkból álló vegyes csapat dolgozik egy mutatós sajttál összeállításán. Borsos-Lajos Krisztinától megtudtuk, hogy több iskolából érkeznek hozzájuk tanulók a héten.