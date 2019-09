Parkolni, járművet tölteni és nemzetközi küldeményt fogadni is lehet a vulkapordányi megállóhelyen

Új burgenlandi beruházás segíti a munkahelyükre tömegközlekedéssel eljutni vágyó ausztriaiakat, valamint a magyar ingázókat: parkolókat, töltőállomásokat alakítottak ki a település vasútállomásán.

Avatóra készült a Raaberbahn a napokban: 310 ezer eurós, azaz mintegy 103 millió forintos beruházás készült el a Kőszegtől 67 kilométerre, Soprontól 16 kilométerre fekvő Vulkapordány vasútállomásán.

Pénteken ünnepséget tartottak: beruházók és megvalósítók ünnepeltek együtt az avatón. Időről időre gondot jelent a vonattal munkába sietőknek a szabad parkolóhelyek csekély száma: többeknek a vasútállomásoktól jóval távolabb kell helyet keresniük, ahol járműveiket hagyhatják, mielőtt továbbindulnának vonattal a munkahelyükre. Ezt segíti az ausztriai településen kialakított megállóhely, amely nemcsak helyet nyújt az ingázók járműveinek, hanem több felszereléssel is segítik a dolgozókat a helyszínen.

A Kisalföld.hu számolt be arról, hogy európai uniós támogatás felhasználásával, Burgenland tartomány és az osztrák állam közös beruházásaként kétszázharminc ingyenes parkolót használhatnak az autósok, továbbá az utasok kényelmét szolgálva kocsiknak és bicikliknek elektromos töltőállomásokat is készítettek, valamint nyitott és zárható biciklitárolót alakítottak ki. A portál közlése szerint az ünnepélyes átadón Johann Tschürtz, a burgenlandi tartományfőnök helyettese, Heinrich Dorner és Astrid Eisenkopf, a tartomány képviselői, valamint a GYSEV-Raaberbahn vezetői is üdvözölték a fejlesztést.

A honlap beszámolója szerint az ünnepségen szó volt arról is, hogy a hivatalosan vulkapordányi vasútállomásként üzemelő, postacímét tekintve Antauhoz/Selegszántóhoz tartozó ingatlanon összesen hatezer négyzetméteren alakították ki a parkolókat, amivel megteremtették a feltételeit annak, hogy a Magyarország felől Bécs irányába tartó ingázók Sopronnál átlépve a határt, az attól számított második településen hagyhassák járműveiket, majd vasúton folytathassák az útjukat munkahelyükre.

Elhangzott az is: Bécs főpályaudvara (a Hauptbahnhof) egyórányi, kényelmes utazásra van a vulkapordányi állomástól. A Kisalföld cikkében írják, hogy a vulkapordányi állomás multimodális csomópontként funkcionál, külön helyeket alakítottak ki mozgássérülteknek, és családi parkolókat is létrehoztak.

Nemcsak a parkolásra és az elektromos járművek feltöltésére helyeztek hangsúlyt a hely tervezői és kialakítói: postahivatalt építettek a létesítmény mellé, ahova magyar ügyfeleket is várnak. Az indoklás szerint azért, mivel vannak olyan internetes áruházak, amelyek Magyarországra nem, nyugati szomszédunkhoz azonban szállítanak, ezért például a soproniak nagyjából húszpercnyi autózással elérik a postát, ahol átvehetik küldeményeiket, amelyek akár tengerentúlról is érkezhetnek a vasútállomás postájához – írják.

Egyedi színfoltja a parkolónak, hogy a várakozóhelyen búcsúzkodók számára fenntartott helyeknél „kiss+ride”, azaz „puszi és hajts” feliratot festettek, amely mellé magyarázatként egy csókot váltó pár sziluettjét vitték fel.