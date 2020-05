Parkolópályán a közétkeztetés – Az óvodák nyitása csak apró előrelépés

Az iskolák, óvodák bezárása miatt szinte egyik napról a másikra lenullázódott a közétkeztetés iránti igény. Nehéz helyzetbe kerültek azok a cégek, melyek tevékenysége szorosan kapcsolódott az oktatási és nevelési intézmények ellátásához.

Amikor a dolgok a megszokott módon működnek, magától értetődő, hogy az óvodákban, iskolákban kap a gyerek tíz­órait, uzsonnát, ebédet. Az óvodai tálalás és az iskolai menzai sorban állás a napi ritmus szerves része. Bizonyára gyerekekben, pedagógusokban, szülőkben is felmerül, hogy most vajon mit csinálnak a konyhás nénik, főznek-e a szakácsok.

Vas megyében a Hungast Csoport részeként az ­­Elamen Zrt. a legjelentősebb közétkeztetéssel foglalkozó cég.

– A járvány előtt Szombathelyen, Sárváron és Körmenden naponta szolgáltattunk bölcsődékben, óvodákban, általános és középiskolákban. Szociális étkeztetést is végzünk – tájékoztat Rózsás Anikó területi vezető.

– Szombathelyen öt főző- és 31 tálalókonyhánk van, Sárváron egy főző- és öt tálalókonyhánk, míg Körmenden három főző- és négy tálalókonyha működik. 160 dolgozónk van. A járvány előtti helyzetben, a három város iskoláiban és óvodáiban naponta 8430 ebédet és 4150 tízórait és uzsonnát készítettünk. A jelenleg is fennálló pandémiás helyzet miatt folyamatosan komoly veszteségekkel kell számolnunk, hiszen a megrendeléseink a töredékére estek vissza egyik napról a másikra. A korlátozások alatt ügyeleti rendszerben működtek az oktatási-nevelési intézmények.

Ez a mi területünkön öt óvodát és négy iskolát jelentett. Emellett szállítunk ételt egy gyermekvédelmi intézménybe, valamint két vidéki óvodába is. Ezeken felül az Aranyhíd-iskola tanulóinak házhoz szállítást is végzünk. Ez mindössze 342 adag étel elkészítését jelentette naponta. A múlt héten Szombathelyen dr. Nemény András polgármester május 13-ától elrendelte valamennyi óvoda ügyeleti rendszerben való működését, így most majdnem egy hete már 18 óvodában végezzük a szolgáltatást, ez mintegy 550 adag ételt jelent, ez a szám lassan, de folyamatosan növekszik. Pillanatnyilag ezt a szerény mennyiséget egyetlen főzőkonyhánkon, az Aranypatak étteremben készítjük el.

– Jelen helyzetben csökkentett humánerőforrás-kapacitással tudunk csak működni – folytatja Rózsás Anikó. Nem bocsátottunk el a térségben senkit, munkavégzés alól vannak felmentettjeink, de mindenki állományban van még. Őszintén bízunk benne, hogy belátható időn belül visszaállhat a korábbi szolgáltatási szint, és minden kollégánknak mielőbb lesz hová visszajönnie dolgozni.